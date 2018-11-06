همایش بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی برگزار می شود

دبیر علمی شانزدهمین همایش بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این همایش با همکاری انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی هرسال در یکی از دانشگاه های کشور برگزار می شود، اعلام کرد: این انجمن از سال ۸۰ تشکیل شده که فعالیت های متعددی دارد.

علیرضا احمدی افزود: دانشگاه شیراز در سال ۱۳۸۵ میزبان دوازدهمین دوره همایش بود و امسال خوشبختانه بار دیگر میزبان این رویداد هستیم.

وی ادامه داد: سال گذشته ما به عنوان میزبان مشخص شدیم و همایش با تشکیل دو کمیته از سال گذشته کلید زده شد.

دبیر علمی شانزدهمین همایش بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی با اعلام اینکه کمیته علمی این رویداد شامل۱۵۰ نفر از اساتید کشور و کمیته اجرایی با بهره مندی از ۲۰۰ نیرو کار خود را آغاز کرد، از انتشار فراخوان مقالات از فروردین ماه امسال خبر داد و افزود: در مجموع ۷۰۰ مقاله دریافت کردیم که با توجه به اینکه دانشگاه شیراز برگزارکننده بود استقبال چشمگیری شد.

احمدی با اعلام اینکه کار گردآوری مقالات و پوسترها تا مردادماه ادامه یافت، عنوان کرد: حدود ۲۲۰ چکیده مورد پذیرش قرار گرفت که در قالب مقاله و پوستر ارایه می شود.

وی موضوع اصلی همایش را «آینده پژوهشی در آموزش زبان و ادبیات انگلیسی» عنوان کرد و افزود: هدف این بود که ارزیابی از این آموزش ها انجام گیرد.

دبیر علمی شانزدهمین همایش بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی از حضور ۸ سخنران خارجی در این رویداد خبر داد که یک نفر از آنان به برپایی کارگاه آموزشی در روز ۲۳ آبان ماه جاری مبادرت خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: ۲ نفر استرالیایی، یک نفر سوئدی، یک فنلاندی و یک سوییسی و یک نفر از کشور ترکیه به سخنرانی می پردازند و کارگاه آموزشی توسط یک استاد زبان و ادبیات انگلیسی از کشور آمریکا برگزار خواهد شد. این در حالیست که روز نخست همایش ۸ کارگاه برگزار می شود.

احمدی در عین حال شرکت کنندگان شانزدهمین همایش بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی را ۵۰۰ نفر اعلام کرد که در روزهای ۲۳ تا ۲۶ آبان ماه جاری در شیراز حضور خواهند یافت.

احمدی محورهای همایش را در دو رشته یادشده برشمرد و گفت: آموزش معلمان، ارزشیابی فعالیت های آموزشی، نقش فناوری در آموزش زبان، روش های آموزش، جامعه شناسی زبان، سیاست گذاری های زبانی، مطالعات فرهنگی و ادبیات، ادبیات و فلسفه، ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات جهان، زنان و ادبیات، ادبیات کلاسیک و... موضوعات همایش را در بر می گیرند.

وی درعین حال یادآوری کرد که بخش عمده مخاطبان این همایش علاوه بر دانشجویان دبیران آموزش و پرورش و مدرسان زبان انگلیسی موسسات آموزشی هستند.

احمدی درخصوص تب یادگیری زبان های خارجی هم عنوان کرد: وقتی سیستم نتواند از عهده کار بر بیاید قطعا باعث پیدایش مراکزی می شود که اعتبار و کیفیت آموزشی نداشته باشند، زیرا وقتی تقاضا بالا رفت قطعا مراکز بدون کیفیت به صورت قارچ گونه رشد می کنند البته ما در مقایسه با دیگر کشورها در کل وضعیت خوبی در حوزه آموزش زبان انگلیسی داریم.

دبیر علمی شانزدهمین همایش بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی اعلام کرد: چکیده مقالات به صورت کتابچه چاپ و در طول همایش در اختیار حاضران قرار می گیرد سپس مجموعه مقالات در قالب دیجیتال در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.