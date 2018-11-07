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۱۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

طی هفته جاری؛

۵۳ کد معاملاتی جدید در بورس همدان ایجاد شد

۵۳ کد معاملاتی جدید در بورس همدان ایجاد شد

همدان - مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: هفته جاری در بورس منطقه‌ای همدان ۵۳ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته جاری تعداد ۵۱ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۵۷۵ سهم به ارزش ۱۹۵ میلیارد و ۴۶۶ میلیون و ۹۷ هزار و ۷۱۶ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: ۵۲ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۴۸ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی اضافه کرد: این تعداد سهام متعلق به ۲۱۰ شرکت است و این هفته در بورس منطقه‌ای همدان ۵۳ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان شاخص کل قیمت در هفته جاری را معادل ۱۸۵ هزار و ۱۰۰ واحد عنوان کرد.

صمدی یاداور شد: شاخص کل قیمت در هفته جاری نسبت به هفته گذشته یک هزار و ۷۳۳ واحد افزایش یافت.

کد مطلب 4452443

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