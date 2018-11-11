تورم در استان سمنان ۲۷ درصد است/ ۴ درصد بیشتر از میانگین کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیلی خواه صبح یکشنبه در نشست کارگروه امور اقتصادی استان سمنان و تحلیل وضعیت تولید به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری، درباره نرخ تورم نیمسال اول۹۷، تأکید کرد: در شش‌ماهه اول سال جاری شاهد افزایش نرخ تورم در این استان بودیم به شکلی که تورم نقطه‌به‌نقطه در این بازه زمانی شش‌ماهه به ۲۷ درصد رسید.

وی افزود: این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه شش‌ماهه اول سال جاری در سطح کشور ۲۳ درصد محاسبه‌شده است که این امر نشان می‌دهد تورم در استان سمنان چهار درصد از میانگین کشوری بیشتر بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان درباره دلایل افزایش تورم، گفت: نوسان قیمت ارز و در کنار آن افزایش قیمت طلا و نقدینگی در دستان مردم در زمره دلایل افزایش تورم است.

خلیلی خواه نظارت بر روند تنظیم بازار را یکی از راهکارهای کاهش تورم و یکسان‌سازی قیمت‌ها در استان سمنان دانست و بیان کرد: تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز و اعتمادسازی در مردم برای رفع مشکلات دو رویکردی است که مسئولان ما در استان باید مد نظر قرار دهند.