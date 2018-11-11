آمار دانشجویان پزشکی متقاضی انتقال از خارج/ پذیرش تنها ۱۶۰ نفر

دکتر حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقل و انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارجی به داخل کشور در گروه علوم پزشکی و حواشی مربوط به آن گفت: در نقل و انتقال دانشجویان ایرانی گروه علوم پزشکی به دانشگاه های داخل کشور ضوابط نسبت به قبل سختگیرانه تر شده است و شرط معدل سه سال دبیرستان و پیش دانشگاهی بالاتر از قبل مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: پیش از این معدل دبیرستان و پیش دانشگاهی و معدل واحدهایی که گذرانده شده اند می توانست ۱۴ باشد اما اکنون این نمرات به ترتیب به ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ارتقا یافته است.

اکبری گفت: میانگین نمرات امتحانات کل پایان دوره متوسطه حداقل نمره ۱۶ برای دارندگان دیپلم نظام قدیم، میانگین نمرات پایان دوره پیش دانشگاهی حداقل نمره ۱۷ و میانگین مجموع معدل پایان دوره پیش دانشگاهی و معدل کل دیپلم متوسطه در نظام جدید نباید کمتر از ۱۶ باشد و شرط اینکه نمرات هر یک از معدل های دوره پیش دانشگاهی و کل دیپلم متوسطه کمتر از ۱۴ نباشد.

وی با اشاره به دیگر ضوابط الزامی انتقال گفت: گذراندن حداقل ۷۲ واحد درسی و یا ۴ نیمسال تحصیلی در خارج از کشور با حداقل میانگین کل نمرات درسی ۱۵ از ۲۰ از جمله شروطی بود که افراد متقاضی انتقال به داخل کشور باید از سال ۲۰۱۶ این شروط را دارا می بودند.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: نکته ای که وجود دارد این است که انتقال ۳۰ سال بود که به همین شکل انجام می شد. به دلیل مشکلات ارزی که برای دانشجویان ایرانی بوجود آمد تصمیم گرفتیم تغییری ایجاد کنیم که افراد با ۳۶ واحد گذراندن می توانند منتقل شوند اما شروطی که گفته شد را باید دارا باشند.

وی افزود: در همین زمینه وزارت علوم هم به دلیل مشکلات ارزی اعلام کرد که افراد بعد از گذراندن یک ترم می توانند به داخل کشور منتقل شوند.

اکبری خاطرنشان کرد: این تصمیم در حالی اتخاذ شد که ارز گران شده بود و خود به خود متقاضی انتقال بیشتر شده بود هم اکنون دانشجویی داریم که ۱۹۰ واحد گذرانده و در انتهای تحصیل اش در ایتالیا قرار دارد اما به دلیل مشکلات ارزی چاره ای جز انتقال ندارد.

وی یادآور شد: تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ دانشجو در رشته های علوم پزشکی و در دانشگاه های مورد تایید تحصیل می کردند که ارز بگیر هستند. با توجه به مشکلات ارزی تعداد متقاضیان انتقال افزایش یافت اما بررسی های ما نیز بیشتر شد.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: در واقع دانشجو پس از آنکه شرایط را داشته باشد و از نظر وزارت بهداشت منعی داشته باشد می تواند به هر دانشگاهی که بتواند از آن پذیرش بگیرد منتقل شود. پذیرش برعهده متقاضی است.

وی افزود: در مقابل دانشگاه نیز ملزم به پذیرش حتمی نیست چرا که می تواند اعلام کند که تطبیق واحد صورت گیرد. با توجه به اینکه تطبیق واحدها بر عهده دانشگاه ها است در این انتقال ممکن است برخی مجبور شوند از ابتدا دروس خود را بخوانند.

اکبری یادآور شد: دانشجویان انتقالی همچنین باید شهریه بپردازند و این شهریه ها بر اساس مصوبات هیات امنا تعیین می شود البته وزارت بهداشت یک عددی را به عنوان شهریه مصوب اعلام کرده است اما دانشگاه ها حق دارند که با مصوبه هیات امنای خود درصدی به آن شهریه ها اضافه کنند اما این شهریه ها را نمی توان بالاتر از حد معمول اعلام کرد.

وی گفت: ضمن اینکه شهریه ای که یک دانشگاه دریافت می کند به منظور ایجاد ظرفیت است چرا که هر دانشگاهی بر اساس توانمندی خود باید یک ظرفیت ایجاد کند که این ظرفیت و توانمندی در هر دانشگاهی با دانشگاه دیگر متفاوت است. به عنوان نمونه هزینه ای که دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ایجاد ظرفیت صرف می کند به مراتب با هزینه یک دانشگاه دیگر متفاوت است.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: در مقابل متقاضی بیشتری هم برای دانشگاه های بزرگ وجود دارد بنابراین هزینه بیشتری هم ممکن است دریافت کند.

وی گفت: در چنین شرایطی یک هزار و ۷۰۰ نفر متقاضی در وزارت بهداشت تشکیل پرونده دادند که از این تعداد ۹۰۰ پرونده بررسی شد و از میان ۹۰۰ نفر، تعداد ۷۰۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند که در نهایت از این تعداد ۱۶۰ نفر توانستند پذیرش بگیرند.

اکبری اظهار داشت: درمجموع از این ۱۶۰ دانشجو، تعداد ۹۲ نفر در دانشگاه های دولتی و ۷۵ نفر در واحدهای دانشگاه آزاد در گروه علوم پزشکی پذیرش گرفتند که تحصیل برخی از آنها از مهر و تحصیل برخی دیگر از بهمن آغاز می شود.