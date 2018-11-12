به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری عصر دوشنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های تبلیغی گرمسار با حضور نماینده این شهرستان در مجلس و همچنین معاون امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی به میزبانی اداره تبلیغات اسلامی گرمسار، ضمن بیان اینکه ایوان‌کی دروازه ورود استان سمنان است لذا باید به فراخور این موقعیت از برنامه‌های تبلیغی بهتری برخوردار شود، تأکید کرد: یکی از مسائل و دغدغه‌های این بخش، استقرار روحانی و برگزاری برنامه‌های تبلیغی بیشتر و بهتر است.

وی افزود: ایوان کی نیازمند استقرار روحانی، تعیین تکلیف دفتر تبلیغات اسلامی، ساخت ساختمان این اداره و درمجموع ارتقای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی است که امیدواریم این امر مدنظر سازمان تبلیغات اسلامی قرار گیرد.

جوانان هدف دشمنان

فرماندار گرمسار در دیگر بخش سخنان خود، گفت: شبکه تبلیغی باوجود دشمنان متعددی که امروز ایران اسلامی دارد، نقش بسزایی در ترویج فرهنگ دینی و مقابله با توطئه‌های دشمنان ایفا می‌کند اما از سوی دیگر باید برنامه‌ریزی‌های زیربنایی در راستای مقابله با جنگ نرم در کشور صورت گیرد که خوشبختانه در این بخش نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

طاهری بابیان اینکه جوانان هدف اصلی دشمنان هستند، افزود: دشمنان در مقوله جنگ نرم بسیار جلوتر از ما حرکت می‌کنند اما ما نیز با اقدامات خوبی که صورت داده‌ایم توانسته‌ایم در مسائل دینی و اجتماعی همراهی قشر جوان را در گرمسار شاهد باشیم.

وی افزود: گرمسار شهرستانی معنوی و مذهبی است که شخصیت‌های بسیار خوبی از این منطقه سر برآورده‌اند از سوی دیگر این خطه دارای شهدای زیادی است که خاستگاهشان عمدتاً همین هیئت‌های مذهبی بوده است لذا باید مکان‌هایی را که پیشرو در ترویج فرهنگ دینی هستند مانند هیئت‌های مذهبی، تقویت کنیم.

تبلیغات اسلامی گرمسار تجهیز شود

فرماندار گرمسار با تأکید بر اینکه خوشبختانه همدلی خوبی در بین مسئولان شهرستان وجود دارد، تأکید کرد: این تعامل سبب شده تا درزمینهٔ عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ... شاهد اقدامات خوبی در سطح شهرستان باشیم.

طاهری بابیان اینکه در حوزه فرهنگی نیازمند کارهای بیشتری هستیم، ابراز داشت: دست دولت طی سال‌های اخیر در حوزه اعتبارات بسته است و لذا نتوانسته‌ایم شاهد اجرای برخی اقدامات باشیم اما از سوی دیگر خوشبختانه با کمک‌هایی که از سوی مجلس شورای اسلامی و ارگان‌ها و سازمان‌های وابسته صورت گرفته در حد توان، برنامه‌ها و اقدامات خوبی اجرا شده است.

وی افزود: اداره تبلیغات اسلامی گرمسار می بایست از لحاظ سخت افزاری بهتر و بیشتر تجهیز شود که از این منظر در مقوله اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای می‌توانیم کمک‌هایی به این اداره داشته باشیم.