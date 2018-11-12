به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری عصر دوشنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های تبلیغی گرمسار با حضور نماینده این شهرستان در مجلس و همچنین معاون امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی در محل اداره تبلیغات اسلامی گرمسار، بابیان اینکه استان سمنان در مناسبت‌هایی مانند اربعین و محرم، صفر و ... مبادی ورودی و خروجی به استان‌های گلستان، خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و حتی سیستان و بلوچستان است، تأکید کرد: این استان در هنگام بازگشت زائران به مقاصد خودشان هم میزبان میلیون‌ها نفر است لذا باید گفت این منطقه به‌واسطه قرار گرفتن در مسیر پنج راه اصلی شمال شرق کشور دارای اهمیتی بسزا در مقوله اسکان زائران، راهنمایی آن‌ها و همچنین برنامه‌های فرهنگی است.

وی افزود: پیاده‌روی اربعین امسال و حضور هیئات از سراسر کشور نشان‌دهنده وسعت و عظمت زائران و هم‌وطنانی بود که در استان سمنان تردد کردند لذا باید تدبیر ویژه‌ای برای این مناسبت‌ها اندیشید و از سوی دیگر نباید فراموش کرد که زائران اربعینی که از افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه شرق کشور به اربعین مراجعت می‌کنند، از استان سمنان عبور خواهند کرد و این امر اهمیت برنامه‌ریزی درازمدت در راستای مناسبت‌هایی ازاین‌دست را نشان می‌دهد.

ضرورت برگزاری برنامه‌های فرهنگی و دینی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه عبور زائران در طول سال از استان فرصتی مناسب برای خدمت‌رسانی به این مسافران و همچنین ترویج برنامه‌های فرهنگی و دینی است، تأکید داشت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تنها اسکان این زائران مدنظر نباشد و بتوانیم از این فرصت عظیم نهایت بهره را در اجرای برنامه‌های فرهنگی ببریم.

شکری بابیان اینکه وضعیت استان سمنان در مقوله اسکان و میزبانی از زائران اربعین و اعتبارات این حوزه در سال جاری، نسبتاً خوب بوده است، توضیح داد: می‌بایست از تجارب میزبانی زائران اربعین در سال‌های گذشته برای ارتقای میزبانی سال‌های آتی بهره برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساختمان تبلیغات اسلامی گرمسار نیز اشاره کرد و بابیان اینکه این بنا از مسکن و شهرسازی اخذشده است، افزود: امروز این ساختمان با ثبت‌اسناد دارای مشکلاتی است که امیدواریم با رایزنی‌های صورت گرفته این مقوله نیز رفع شود.