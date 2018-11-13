۱۲ هزار واحد خونی در خراسان جنوبی اهدا شد/کاهش۲.۷ درصدی اهدای خون

محمدرضا عاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در هفت ماهه سال جاری ۱۶ هزار و ۳۹ نفر برای اهدای خون به مراکز خون‌گیری استان مراجعه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۰۶ نفر موفق به اهدای پلاکت خون شده‌اند، افزود: همچنین ۱۲ هزار و ۶۸۴ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی بیان کرد: از مجموع اهداکنندگان خون، ۱۱ هزار و ۷۰۲ نفر آقا و ۹۸۲ نفر بانوان بوده‌اند.

عاملی با بیان اینکه طی هفت ماهه سال جاری هفت هزار و ۸۵۴ اهدا کننده مستمر خون داشته‌ایم، گفت: نیاز به خون همیشگی بوده و از شهروندان خواستاریم بیماران را یاری کنند.

کاهش ۲.۷ درصدی اهدای خون

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی از کاهش ۲.۷ درصدی اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در هفت ماهه سال گذشته ۱۳ هزار و ۴۲ نفر اهدای خون داشته‌اند.

وی با بیان اینکه اهدای پلاکت خون نسبت به سال گذشته رشد داشته است، گفت: با توجه به سرد شدن هوا و کاهش مراجعه برای اهدای خون، خواستاریم مردم بیماران نیازمند خون را فراموش نکنند.

عاملی بیان کرد: بانوان هم مانند آقایان می‌توانند اهدا کننده خون باشند بنابراین از آن‌ها می‌خواهیم در اهدای همه گروه‌های خونی ما را یاری کنند.