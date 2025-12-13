آغاز زندگی مشترک ۴۰ زوج جوان در روز میلاد ام ابیها (س) در مسجد جمکران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام خجسته ولادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، ۴۰ زوج جوان با برگزاری آئین عقد در آستان مقدس مسجد جمکران، زندگی مشترک خود را در فضایی معنوی و با توسل به حضرت ولیعصر (عج) آغاز کردند.
این مراسمها در فضایی آکنده از معنویت برگزار شد و زوجهای جوان، در جوار یکی از مقدسترین اماکن منتسب به حضرت ولیعصر (عج) پیمان ازدواج خود را استوار کردند، اقدامی که برای بسیاری از آنان، شروع زندگی مشترک را به خاطرهای ماندگار و روحبخش تبدیل کرد.
برگزاری این آئین در ایام ولادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها، جلوهای ویژه به مراسم بخشید و پیوند ازدواج را با سیره و سبک زندگی بانوی بزرگ اسلام گره زد، بانویی که الگوی کامل زندگی خانوادگی و اجتماعی در فرهنگ اسلامی به شمار میرود.
آستان مقدس مسجد جمکران در سالهای اخیر، با فراهمسازی بسترهای معنوی و فرهنگی، میزبان برگزاری آئینهای ازدواج ساده و معنوی برای زوجهای جوان بوده و این برنامهها با استقبال گسترده علاقهمندان به آغاز زندگی مشترک در فضایی دینی همراه شده است.
آغاز زندگی مشترک این ۴۰ زوج در مسجد جمکران، نمادی از پیوند میان سنت حسنه ازدواج و فرهنگ انتظار است، پیوندی که با نیت خیر، توکل بر خداوند متعال و توسل به حضرت حجت (عج)، مسیر آینده این خانوادههای نوپا را روشنتر میکند.
