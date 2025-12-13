به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۲ آذر ماه با وقفه‌ای یک هفته‌ای از اعلام شارژ کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های درآمدی اول تا سوم، قرار است این یارانه غیرنقدی شارژ شود.

هفته گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین درآمدی تأمین شده و ۱۵ آذر این یارانه واریز می‌شود. اما در ادامه در حالی که بسیاری از خانوارها برای خرید به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه می‌کردند، با کارت خالی مواجه شدند.

در این بین بسیاری فکر می‌کردند دهک آنها تغییر کرده و به دهک‌های بالاتر معیشتی منتقل شده‌اند. پس از سکوتی ۷ روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوباره اعلام کرده است مبلغ یارانه غیرنقدی برای این ۳ دهک امروز شارژ می‌شود. با این وقفه‌ها مشخص نیست آیا مبلغ کالابرگ تأمین اعتبار شده است یا خیر.

مرحله پنجم کالابرگ برای ۳ دهک پایین درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این مبلغ ۴ مرحله قبل ۵۰۰ هزار تومان بود اما با حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومان از برخی کالاهای اساسی، ۱۲۰ هزار تومان به مبلغ قبل افزوده شده است.

افراد مشمول طرح می‌توانند از امروز به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح، مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خود را خریداری کنند.

این ۱۱ قلم شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.

گفتنی است، خانوارها تا پایان اسفند ۱۴۰۴ زمان دارند تا خرید خود را انجام دهند.