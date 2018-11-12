تکذیب خبر تغییر رییس بنیاد مستضعفان

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی انتشار شایعاتی در خصوص تغییر رییس بنیاد مستضعفان و حدسهای بی پایه نسبت به حضور افراد مختلف به عنوان ریاست این بنیاد، یک مقام آگاه ضمن تکذیب هرگونه تغییر در بنیاد مستضعفان اعلام کرد: آقای سعیدی کیا از مدیران جهادی، موفق و با سابقه جمهوری اسلامی است که در همه ادوار منشاء خدمات زیادی بوده است. اکنون نیز به هیچ عنوان تغییر ایشان در دستور کار نیست و کماکان با قوت و همت مضاعف به مسئولیت خود ادامه خواهند داد.

این مقام آگاه همچنین از رسانه ها درخواست کرد از دامن زدن به شایعات بی اساس و حاشیه سازی برای خدمتگزاران نظام اسلامی خودداری کنند.