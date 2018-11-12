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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۳۵

یک منبع آگاه اعلام کرد؛

تکذیب خبر تغییر رییس بنیاد مستضعفان

تکذیب خبر تغییر رییس بنیاد مستضعفان

درپی انتشار شایعاتی در خصوص تغییر رییس بنیاد مستضعفان و حدسهای بی پایه نسبت به حضور افراد مختلف به عنوان ریاست این نهاد، یک مقام آگاه هرگونه تغییر در این بنیاد را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی انتشار شایعاتی در خصوص تغییر رییس بنیاد مستضعفان و حدسهای بی پایه نسبت به حضور افراد مختلف به عنوان ریاست این بنیاد، یک مقام آگاه ضمن تکذیب هرگونه تغییر در بنیاد مستضعفان اعلام کرد: آقای سعیدی کیا از مدیران جهادی، موفق و با سابقه جمهوری اسلامی است که در همه ادوار منشاء خدمات زیادی بوده است. اکنون نیز به هیچ عنوان تغییر ایشان در دستور کار نیست و کماکان با قوت و همت مضاعف به مسئولیت خود ادامه خواهند داد.

این مقام آگاه همچنین از رسانه ها درخواست کرد از دامن زدن به شایعات بی اساس و حاشیه سازی برای خدمتگزاران نظام اسلامی خودداری کنند.

کد مطلب 4456678

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