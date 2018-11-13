  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان خبر داد:

اجرای سیستم آبیاری تحت‌فشار در ۱۸۶۰ هکتار از اراضی زنجان

اجرای سیستم آبیاری تحت‌فشار در ۱۸۶۰ هکتار از اراضی زنجان

زنجان-رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان گفت:از آغاز اجرای طرح آبیاری نوین تاکنون ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به سیستم آبیاری تحت‌فشار مجهز شده و هزار و ۸۶۰ هکتار در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری صبح سه شنبه در نشست با اعضای شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، افزود:  افزایش قیمت لوله و اتصالات مورداستفاده در اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و کاهش میزان بهره‌مندی کشاورزان از کمک‌های فنی و اعتباری مصوب قانون بودجه ازجمله مشکلات و دغدغه‌های موجود در حوزه آب‌وخاک است. 

وی به اجرای آبیاری تحت‌فشار در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از آغاز اجرای طرح آبیاری نوین تاکنون بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به سیستم آبیاری تحت‌فشار مجهز شده و توسعه آبیاری تحت‌فشار در استان برنامه مهم سازمان جهاد کشاورزی است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: امسال هزار و ۸۶۰ هکتار آبیاری تحت‌فشار در استان درحال اجرا است. اجرای طرح آبیاری تحت‌فشار در استان زنجان رشد دارد و با استقبال خوب کشاورزان همراه است.

جعفری تأکید کرد: اولویت مهم این سازمان اجرای طرح آبیاری تحت‌فشار است که باعث صرفه‌جویی در آب می‌شود و تاکنون هم در استان به خوبی اجراشده است. 

وی تصریح کرد: اجرای آبیاری نوین تحت‌فشار از سال ۹۳ در استان آغاز شده و توفیقات خوبی هم داشته است.

کد مطلب 4456948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      کودهای شیمیایی زیادی به سیب زمینی داده میشود که عامل زخم معده است
    • IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      آقای حجتی اگر در تولید گندم خودکفا هستیم پس چرا کلوچه 500 تومنی شده هزار تومن و چرا قیمت نون که قوت لایموت عامه مردم خصوصا محرومین است افزایش پیدا کرده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها