به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری صبح سه شنبه در نشست با اعضای شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، افزود: افزایش قیمت لوله و اتصالات مورداستفاده در اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و کاهش میزان بهره‌مندی کشاورزان از کمک‌های فنی و اعتباری مصوب قانون بودجه ازجمله مشکلات و دغدغه‌های موجود در حوزه آب‌وخاک است.

وی به اجرای آبیاری تحت‌فشار در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از آغاز اجرای طرح آبیاری نوین تاکنون بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به سیستم آبیاری تحت‌فشار مجهز شده و توسعه آبیاری تحت‌فشار در استان برنامه مهم سازمان جهاد کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: امسال هزار و ۸۶۰ هکتار آبیاری تحت‌فشار در استان درحال اجرا است. اجرای طرح آبیاری تحت‌فشار در استان زنجان رشد دارد و با استقبال خوب کشاورزان همراه است.

جعفری تأکید کرد: اولویت مهم این سازمان اجرای طرح آبیاری تحت‌فشار است که باعث صرفه‌جویی در آب می‌شود و تاکنون هم در استان به خوبی اجراشده است.

وی تصریح کرد: اجرای آبیاری نوین تحت‌فشار از سال ۹۳ در استان آغاز شده و توفیقات خوبی هم داشته است.