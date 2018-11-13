به گزارش خبرنگار مهر، قیمت تخم مرغ طی روزهای اخیر با افزایش چشمگیری در بازار مواجه بوده است و دیروز مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع تخم مرغ تنظیم بازاری خبر داد.

گزارش های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد قیمت هر عدد تخم مرغ در مراکز خرده فروشی به حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان رسیده و هرشانه از این محصول نیز ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می رسد، به گفته فروشندگان، قیمت هر کارتن تخم مرغ طی روزهای اخیر حدود ۱۵ هزارتومان افزایش داشته است.

در همین زمینه، ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری میانگین بین ۸۲۰۰ تا ۸۳۰۰ تومان است، اظهارداشت: دلیل این مساله عدم انتقال و کمبود دان است، مرغ داران به سختی می توانند دان تهیه کنند.

وی اضافه کرد: این مساله باعث شده تولید تخم مرغ دچار افت شود، به عنوان مثال در واحد تولیدی ما، تولید این محصول بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته این درحالی است که مرغداران پول نهاده ها را نیز پرداخت کرده اند اما به دلیل مشکلاتی که با کامیون داران پیش آمده، حمل و نقل انجام نمی شود و دان به موقع به مرغداری ها نمی رسد.

نبی پور با اشاره به اینکه مگر مساله حمل و نقل سخت است که دولت آن را حل نمی کند؟، گفت: متاسفانه کامیون داران را با مرغداران رو به رو کرده اند و این مساله به تولید آسیب می زند.

وی درباره اینکه چرا علی رغم اینکه مشکل حمل و نقل بسیاری از بخش ها حل و فصل شده است اما مشکل حمل دان همچنان ادامه دارد؟،توضیح داد: موضوع اینجاست که دولت مساله کرایه کامیون داران را حل نکرده و در حال حاضر این مشکل بین مرغدار، کامیون دار وباربری ها نمود یافته است در حالی که دولت باید آن را حل می کرد.

نبی پور با بیان اینکه قبلا برای حمل ۱۵ تن نهاده حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان از مرغداران هزینه اخذ می شد، گفت: هم اکنون این مبلغ بیش از ۲ برابر شده و به بیش از ۴ میلیون تومان رسیده است که پرداخت چنین کرایه حملی، هیچ توجیه اقتصادی برای ما ندارد.

وی درباره توزیع تخم مرغ تنظیم بازاری نیز افزود: این کار چیزی را حل نمی کند، بحث اصلی تولید داخل است ما مشکلی در تولید نداریم و اگر کمبود دان رفع شود تولید به روال سابق برمی گردد.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مشکل اصلی عدم برنامه ریزی است، تصریح کرد: مسئولان هنوز نمی دانند مساله عرضه و تقاضا در تعیین شرایط بازار نقش دارد و فکر می کنند همه چیز را می توان با زور حل کرد.

وی درباره اینکه آیا افت تولید ربطی به شیوع بیماری آنفلوانزا در کشور دارد؟، ادامه داد: خیر، ما مشکلی در زمینه شیوع این بیماری نداریم و آنفلوانزا تنها در استان اصفهان و در حدود ۱۲ الی ۱۳ واحد گزارش شده است.