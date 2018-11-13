به گزارش خبرنگار مهر، پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی: روش استنباط حکم اخلاقی از منابع نقلی؛ اصول لفظی فقه الاخلاق توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده اخلاق و معنویت در روز پنجشنبه بیست و چهارم آبان ۹۷ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

این پیش اجلاسیه با حضور حجج اسلام محمد عالم زاده نوری(نظریه پرداز)، سیف اله صرامی، محمد قائینی، علی نکونام، دکتر محمد حسین‌زاده (شورای داوران)، محمد عشایری منفرد، رضا اسفندیاری( اسلامی)، حسنعلی علی‌اکبریان (کمیته ناقدان) و با دبیری علمیِ دکتر حسن بوسلیکی برگزار می شود.

حضور در جلسه شامل کسانی می شود که تا تاریخ ۲۳ آبان ساعت ۱۲ ثبت نام کرده باشند.