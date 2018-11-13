مرکز جامع بیماران خاص در شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیبانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم افتتاح مرکز بیماری‌های خاص در بیمارستان امام حسین(ع)، بابیان اینکه این مرکز از امروز کار خود را آغاز می‌کند، بیان کرد: مرکز بیماری‌های خاص با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر بهداشت به بهره‌برداری رسید.

وی بابیان اینکه این مرکز به‌طور هم‌زمان با ۸۴ مرکز دیگر سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده است، افزود: ۴۲۶ بیمار خاص شاهرود از این مرکز بهره‌مند خواهند شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: مرکز جامع بیماران خاص بیمارستان امام حسین (ع) در ساختمانی با زیربنای هزار مترمربع ساخته و تجهیز شده است.

شیبانی گفت: این مرکز ۱۶ دستگاه دیالیز، بخش بیماری‌های تالاسمی، هموفیلی، ای بی و فیزیوتراپی و سایر تجهیزات درمانی را در درون خود دارد.