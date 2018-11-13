مرکز نوآوری دانشگاه کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مرکز نوآوری دانشگاه کردستان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

فردین اخلاقیان رئیس دانشگاه کردستان در مراسم افتتاح این مرکز اظهار کرد: فاز نخست مرکز نوآوری دانشگا کردستان در ۲۰۰ مترمربع راه اندازی شده است و در فاز دوم نیز ۸۰۰ مترمربع دیگر به این مهم اختصاص خواهد یافت

وی از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خواست که از لحاظ تجهیزات و اعتبارات مرکز نوآوری دانشگاه کردستان را حمایت نمایند.

صادق سلیمانی مدیر مرکز نوآوری دانشگاه کردستان نیز در این مراسم از هزینه کرد یک میلیارد ریالی برای تجهیز فاز نخست این مرکز خبر داد و گفت: هم اکنون پانزده نفر از تحصیل کردگان رشته های مختلف در این مرکز مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: نوآوری در نوآوری با بهره مندی از ویژگی های فرهنگی، طبیعی،گردشگری و تجاری کردستان از محورهای فعالیت این مرکز به شمار می آید و امیدواریم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نگاه ویژه ای به این مرکز داشته باشد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز بر تجهیز فازهای اول و دوم مرکز نوآوری دانشگاه کردستان و حمایت ویژه مالی از این مرکز تاکید کرد و گفت: امیدواریم روز به روز شاهد توسعه فعالیت های نوآورانه در مراکز علمی و دانشگاهی در کشور باشیم.