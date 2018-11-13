مشتریان تازه برای سیب ایرانی/هند و روسیه مقصد جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، صدرالدین نیاورانی ­با اشاره به اینکه سیب در کشور به لحاظ تولید و صادرات از مزیت نسبی برخوردار است افزود: این محصول به دلیل بهره مندی از یکسری ویژگی ها از قبیل رنگ، عطر، طعم، کیفیت و مصادیقی از این نوع،​ جایگاه ویژه ای در سطح بازارهای جهانی دارد.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته تدابیری در خصوص صادرات سیب از قبیل اعطای جوائز صادراتی، تمهیدات مناسب در زمینه حمل و نقل، ایجاد زنجیره و غیره انجام داده است.

نیاورانی بابیان اینکه افزیش نرخ ارز در کنار سایر تمهیدات در روند توسعه صادرات سیب بسیار تاثیرگذار بوده است. تصریح کرد: امسال به دلیل افزایش نرخ ارز برخی از محصولات کشاورزی به خصوص سیب درختی قابلیت صادراتی و رقابت پذیری خوبی در سطح بازارهای بین المللی پیدا کرده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به تشکیل زنجیره ملی سیب ایران گفت: این زنجیره حلقه های تولید، توزیع، صادرات، درجه بندی، بسته بندی، حمل و نقل، فرآوری، کاهش واسطه گری و قیمت تمام شده، مصرف داخلی و غیره را شامل و در یک کلام نقش بسیار پررنگی در ساماندهی بازار سیب و کاهش مشکلات کشاورزان دارد.

نائب رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران افزود: جای خالی زنجیره در حوزه همه­­ محصولات کشاورزی کشور به وضوح قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر برای جبران این خلاء به دنبال ایجاد زنجیره در سایر تولیدات از قبیل مرکبات، کیوی و غیره است.