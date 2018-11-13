آغاز توزیع کاغذ میان ناشران از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی با اعلام این خبر افزود: تمهیدات لازم برای تامین کاغذ ناشران فراهم شده است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال تصریح کرد: ناشرانی که درخواست کاغذ دارند، می‌توانند با مراجعه به سامانه توزیع کاغذ به نشانی paperds.ir درخواست خود را ثبت کنند.

جوادی ادامه داد: درخواست‌ها پس از بررسی و ارزیابی عملکرد ناشران در دو سال گذشته محقق می‌شود.

وی افزود: کاغذهایی که از طریق سامانه توزیع در اختیار ناشران قرار می‌گیرد، بر اساس قیمت تمام شده مورد تایید سازمان حمایت و کارگروه ساماندهی کاغذ است.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از همکاری مناسب واردکنندگان کاغذ تاکید کرد: چنانچه سایر واردکنندگان کاغذ دولتی خود را بر اساس مصوبات در اختیار شبکه توزیع قرار دهند، مشکل تعزیراتی متوجه آن‌ها نخواهد شد.

وی در پایان گفت: حل مشکل کاغذ در شرایط فعلی در گرو همکاری ناشران و مصرف کنندگان کاغذ و نیز واردکنندگان کاغذ با سیستم توزیع است.