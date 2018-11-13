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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۳۱

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پیکر ۲ دانش آموز بردسکنی به خاک سپرده شد

پیکر ۲ دانش آموز بردسکنی به خاک سپرده شد

بردسکن- پیکر ۲ دانش آموز حادثه تصادف روز یکشنبه مقابل یکی از دبستان های بردسکن در این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر دو دانش آموز بردسکنی که روز یکشنبه هنگام خروج از دبستان بر اثر بی احتیاطی راننده و پس از  برخورد با خودرو جان خود را از دست داده بودند در این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع امیر علی طاهریان مقدم  ۱۰ و سجاد حسین پور۱۳ ساله از مقابل منزل جانباختگان واقع در بولوار ۱۳ آبان به سمت گلزار شهدای بردسکن برگزار و پس از اقامه نماز بر پیکر آنان در بهشت رضا این شهر به خاک سپرده شدند.

شایان ذکر است براثر برخورد  یک دستگاه پیکان وانت با ۴ دانش آموز آموزشگاه پسرانه حاج مومن که در روز یک شنبه  پس از تعطیلی مدرسه رخ داد 3 دانش آموز جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر نیز در بیمارستان تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.

کد مطلب 4457340

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