پیکر ۲ دانش آموز بردسکنی به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر دو دانش آموز بردسکنی که روز یکشنبه هنگام خروج از دبستان بر اثر بی احتیاطی راننده و پس از برخورد با خودرو جان خود را از دست داده بودند در این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع امیر علی طاهریان مقدم ۱۰ و سجاد حسین پور۱۳ ساله از مقابل منزل جانباختگان واقع در بولوار ۱۳ آبان به سمت گلزار شهدای بردسکن برگزار و پس از اقامه نماز بر پیکر آنان در بهشت رضا این شهر به خاک سپرده شدند.

شایان ذکر است براثر برخورد یک دستگاه پیکان وانت با ۴ دانش آموز آموزشگاه پسرانه حاج مومن که در روز یک شنبه پس از تعطیلی مدرسه رخ داد 3 دانش آموز جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر نیز در بیمارستان تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.