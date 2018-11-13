ارسال ۷۰ عنوان کتاب به ۱۲۰ کتابخانه مناطق محروم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدباقر میرعبداللهی ظهر سه شنبه در بیست و ششمین دوره بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که در سالن همایش های امام خمینی (ره) جامعه المصطفی (ص) برگزار شد، اظهار کرد: در این بسته که به عنوان «بسته ویژه کتاب کودک» پیش ‌بینی شده، ۷۰ عنوان کتاب به ۱۲۰ کتابخانه نهادی در مناطق محروم ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: با ورود این منابع به کتابخانه ‌های ۳۱ شهر دارای اولویت فرهنگی و اجتماعی و مناطق کمتر برخوردار از امکانات فرهنگی، علاوه بر کمک به توسعه فرهنگی این مناطق، شاهد غنای بیش از پیش منابع و استقبال مضاعف اعضای این کتابخانه‌ها در بخش کودک و نوجوان هستیم.

میرعبداللهی درباره بودجه نهاد کتابخانه های عمومی کشور، گفت: ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور می گوید «شهرداری ها مکلفند هر سال حداقل نیم درصد از درآمدهای ‌خود را به منظور اداره امور کتابخانه ‌ها در اختیار انجمن های کتابخانه‌ های عمومی قرار دهند»، البته نهاد، منابع مالی دیگری هم دارد که منابع پایداری نیست.

وی مشارکت خیرین در تامین نیازهای کتابخانه ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: برای تامین تجهیزات، اصل بنا و سازه کتابخانه ها، دست نیاز به سوی خیرین دراز می کنیم و در واقع آنچه به عنوان اعتبار از آن یاد می شود، بخش قابل توجه آن، مشارکت جویی بیرون از نهاد است.

مدیر کل تامین منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان این که اکنون حدود سه هزار و ۶۰۰ باب کتابخانه عمومی در کشور وجود دارد، اضافه کرد: ۲۰ درصد از آن ها به صورت مشارکتی و مابقی تحت نظر این نهاد اداره می شود.

وی بررسی نیاز مراجعان به کتابخانه های عمومی را یکی از راه های تامین کتاب های استان ها اعلام کرد و گفت: یکی دیگر از روش های به روز کردن منابع کتابخانه های کشور، طرح «مشارکت کتابداران در انتخاب کتاب» در کتابخانه ‌های نهادی سراسر کشور است.

میرعبداللهی ادامه داد: این طرح در راستای مطالبات کتابداران در مشارکت فعال و انتخاب منابع کتابخانه‌ های عمومی و همچنین افزایش دانش عمومی کتابداران سال گذشته در دهه فجر اجرایی شد و امسال نیز یک مرحله آن اجرایی شده و مرحله دوم نیز در بهمن ماه اجرا خواهد شد.

وی در توضیح طرح «مشارکت کتابداران در انتخاب کتاب» گفت: سنجش و تحلیل دانش کتابداران از بازار نشر، توجه به اقتضائات کتابخانه‌ ای و توجه به نظر کتابداران به عنوان حلقه واسط میان کاربر و منبع اطلاعاتی، ایجاد انگیزه و هویت ‌بخشی به کتابداران و همچنین صرفه‌ جویی در هزینه‌ های تامین منابع با توجه به ذائقه مخاطب، از جمله اهدافی است که این طرح دنبال می ‌کند.