توزیع ۱۲۳۳ تن گوشت مرغ منجمد از ابتدای سال جاری تاکنون در استان

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، افزود: همچنین میزان ذخیره سازی گوشت مرغ منجمد در استان ۱۸۵ تن است.

دیودیده با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۲۸ تن گوشت قرمز در استان توزیع شده است، بیان کرد: ۶۸ تن میزان ذخیره سازی گوشت قرمز استان است.

دیودیده به سایر محصولات و کالاهای اساسی توزیع و ذخیره سازی شده استان اشاره کرد و گفت: ۲۸۱۹ تن ذرت، ۸۲۳ تن سویا، ۴۳۶ تن جو، ۳۴۴ تن برنج و ۱۰ هزار کیلوگرم شکر از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان ماه در استان توزیع شد.

دیودیده گفت: همچنین طی همین مدت توزیع ۶۴.۹۸ تن تخم مرغ وارداتی و ۱۶۲۰ حلقه لاستیک سنگین در استان را داشتیم.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: هدفگذاری توزیع لاستیک در استان با اولویت گذاری دستگاه متولی و همچنین نظارت از طریق صنعت و معدن انجام شد.

وی افزود: در قالب توزیع لاستیک تنظیم بازار استان، ۴۰۳۵ حلقه لاستیک سنگین سهمیه استان بود که ۲۱۳۹ حلقه در این حوزه جذب شده است.

دیودیده عنوان کرد: تاکنون ۱۶۲۰ حلقه لاستیک سنگین در این راستا توزیع شده و طرح توزیع لاستیک سبک نیز محقق شده است.