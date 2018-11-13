به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله فیاض ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی خبرنگاران با بیان اینکه از سال ۱۳۶۴ گازرسانی در دو شهر همدان و ملایر آغاز و تا سال ۱۳۸۸ موفق شدیم به عنوان اولین استان پایان گازرسانی به ۳۰ شهر استان همدان را برگزار کنیم، گفت: از یک‌هزار و ۷۳ روستا در استان همدان یک‌هزار و ۲۳ روستا گاز دارد و ۵۰ روستا بدون گاز است.

وی دلیل این اتفاق را مقرون به صرفه نبودن گازکشی به این روستاها دانست و بابیان اینکه مسیر گازرسانی به این روستا صعب العبور است، گفت: ستاد مرکزی برای هر انشعاب ۶ میلیون هزینه می‌کند در حالی که ممکن است انشعاب‌ این روستاها بیش از ۲۰ میلیون تومان هزینه در بر داشته باشد.

فیاض با بیان اینکه ضریب نفوذ گازرسانی روستایی ۹۹.۷ درصد است، عنوان کرد: در حال حاضر تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان همدان گازرسانی شده است.

وی با اشاره به اینکه همدان نخستین استان سبز کشور در حوزه استفاده از انرژی پاک محسوب می‌شود، ادامه داد: ۶۲۹ هزار و ۵۶۷ خانوار شهری و روستایی در استان همدان از گاز بهره‌مند هستند که از این میزان ۴۱۷ هزار و ۴۵۷ نفر معادل ۶۶.۳ درصد شهری و ۲۱۲ هزار و ۱۱۰ نفر معادل ۳۳.۷ درصد روستایی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با بیان اینکه ۹۶۱ کیلومتر خطوط فشار قوی گاز شامل گاز شهری و روستایی است، عنوان کرد: ۹ هزار و ۱۳۲ کیلومتر شبکه تغذیه توزیع در داخل شهر و روستاهای استان همدان فعال است که ۲ هزار و ۹۵۷ کیلومتر معادل ۳۲ درصد شهری و ۶ هزار و ۱۷۵ کیلو متر معادل ۶۸ درصد سهم روستاست.

وی گفت: ۳۱۷ هزار و ۳۹۴ علمک گاز در استان همدان نصب شده که از این میزان ۱۷۱ هزار و ۲۳۰ علمک معادل ۵۴ درصد شهری و ۱۴۶ هزار و ۱۶۴ معادل ۴۶ درصد روستایی است.

فیاض با بیان اینکه تعداد کل مشترکان گاز استان همدان ۵۹۸ هزار و ۸۰۴ مشترک است، اظهار کرد: ۱۱ شهرک صنعتی و هفت ناحیه صنعتی در استان همدان دارای گاز هستند.