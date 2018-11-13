دهمین جشنواره ملی پویانمایی رضوی در گرگان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دهمین جشنواره ملی پویانمایی رضوی استان گلستان ظهر سه شنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

در این مراسم بعد از قرائت بیانیه جشنواره توسط «مسعود امامی» نفرات برتر هر بخش معرفی شدند.

براساس رأی و نظر داوران دیپلم افتخار برای بهترین متحرک سازی به همراه جایزه نقدی ۳۰ میلیون ریالی به رضا مهران‌فر، کارگردان فیلم «من را ببین» تعلق گرفت.

دیپلم افتخار این جشنواره برای بهترین طراحی به همراه ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی به حسن اسدی برای فیلم دی اوت اگن (Day out again) ارائه شد.

همچنین ابراهیم ساکتی جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم «فرصت دوباره» دریافت کرد.

برزان رستمی در بخش جلوه‌های ویژه تصویری ویژه «فیلم بالانس» توانست حائز رتبه شود.

عباس عباس وزینی کارگردان فیلم «رنگین کمان» جایزه ۶۰ میلیون ریالی این جشنواره را به خود اختصاص داد.

سوفیا سعادت فر برای فیلمنامه «قالیچه ناتمام» مبلغ ۵۰ میلیون ریال به همراه دیپلم و لوح جشنواره را دریافت کرد.

همچنین مریم هاشم‌زاده با فیلم «قرار» دیپلم افتخار و جایزه ۸۰ میلیون ریالی این جشنواره را کسب کرد و در این بخش هیئت داوران دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی را به پوریا نیک منش برای فیلم «شهر هزار کبوتر» تقدیم کردند.