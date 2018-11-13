بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، طی هفت ماهه سال‌جاری ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۵ میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است.

بنابر این گزارش ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، دارو، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم ازجمله کالاهای اساسی هستند که طی هفت ماهه سال‌جاری وارد کشور شده‌اند.

این گزارش حاکی است بررسی آمار تجارت خارجی طی مدت مذکور بیانگر این است که ذرت بیشترین و گندم کمترین میزان واردات را داشته‌اند.

ذرت، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز و جو با روند افزایشی همراه بوده‌اند. به طوری که ذرت ۲۱ درصد، دانه‌های روغنی ۲۲ درصد، گوشت قرمز ۱۹ درصد و جو با ۹ درصد از نظر ارزش روند افزایشی داشته‌اند.

ذرت درصدر کالاهای اساسی وارد شده قرار دارد که به میزان ۴ میلیون و ۷۶۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است.