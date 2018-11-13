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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

طی هفت ماه سال جاری؛

بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد

بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد

براساس تازه‌ترین آمار تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال‌جاری بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، طی هفت ماهه سال‌جاری ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۵ میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است.

بنابر این گزارش ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، دارو، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود،  قند و شکر و گندم ازجمله کالاهای اساسی هستند که طی هفت ماهه سال‌جاری وارد کشور شده‌اند. 

این  گزارش حاکی است بررسی آمار تجارت خارجی طی مدت مذکور بیانگر این است که ذرت بیشترین و گندم کمترین میزان واردات را داشته‌اند.

ذرت، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز و جو با روند افزایشی همراه بوده‌اند. به طوری که ذرت ۲۱ درصد، دانه‌های روغنی ۲۲ درصد، گوشت قرمز ۱۹ درصد و جو با ۹ درصد از نظر ارزش روند افزایشی داشته‌اند.

ذرت درصدر کالاهای اساسی وارد شده قرار دارد که به میزان ۴ میلیون و ۷۶۶ هزار تن به  ارزش یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار وارد شده  است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 4457474
سمیه رسولی

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