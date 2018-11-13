واکنش حماس و جهاد اسلامی به برقراری آتش بس در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر ، المیادین به نقل از اتاق مشترک گروههای فلسطینی اعلام کرد که تلاش های مصر به آتش بس میان مقاومت و رژیم صهیونیستی منجر شده است.

برخی منابع اعلام کردند که این آتش بس از ساعت سه و نیم به وقت محلی اجرایی می شود.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی پس از برقراری آتش بس اعلام کرد که ۴۶۰ موشک از غزه به شهرک های صهیونیست نشین شلیک شده است.

اسپوتنیک نیز به نقل از یک منبع حماس بیان کرد که آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها طی ساعات آینده اجرایی خواهد شد.

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: اگر اشغالگران حملات را متوقف کنند می توان به آتش بس بازگشت.

جهاد اسلامی نیز اعلام کرد: ما به آتش بس به شرط اینکه دشمن حملات خود را متوقف کند پایبند هستیم.

منابع فلسطینی از حملات جدید موشکی مقاومت فلسطین به شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند و اعلام کردند: صدای آژیر در منطقه حوف اشکلون در اطراف غزه به صدا درآمد.

منابع فلسطینی اعلام کردند که در حمله جنگند های رژیم صهیونیستی به غزه یک فلسطینی شهید شد.

بر اساس این گزارش؛ رژیم صهیونیستی تاکنون ۱۵۰ یورش هوایی به غزه کرده و ۸۰ مرکز از جمله ساختمانهای دولتی و منازل مسکونی و مراکز رسانه ای و زمین های کشاورزی را بمباران کرده است.

تا ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی بر اثر این حملات ۱۵ فلسطینی شهید و ۳۱ نفر زخمی شده اند.

کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: عسقلان در حال حاضر زیر موشکهای فلسطینی ها قرار دارد.

رسانه صهیونیستی روتر اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال تخلیه شهرک هایی که در ۴ کیلومتری غزه قرار دارند، است.

شهرک هایی که باید خالی شوند، صهیونیستهای داخل آن را به مناطق دورتر از غزه فرستاده می شوند. در این راستای شهرک سدیروت به طور کامل تخلیه خواهد شد.

رسانه های رژیم صهیونیستی از استقرار سامانه گنبد آهنین در مناطق مرکزی فلسطین اشغالی تا نتانیا در شمال تل آویو خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی از شلیک ۴ موشک به غزه به شهرک صهیونیست نشین اشکول در اطراف غزه خبر دادند.

از سوی دیگر منابع رژیم صهیونیستی به شنیده شدن صدای آژیر در شهرک «شاعر هنیگیف» اشاره کردند.

این در حالی است که ابومجاهد سخنگوی تیپ های ناصر صلاح الدین اعلام کرد: موشک های مقاومت در صورتی که حملات رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کند، به فراتر از ۴۰ کیلومتر خواهد رسید.

در همین حال جلسه کابینه رژیم صهیونیستی بدون اعلام هیچ نتیجه ای از سوی مقامات صهیونیستی پایان یافت.

کانال ۲۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یکی از مقامات این رژیم اعلام کرد: ما قدرت بازدارندگی را در برابر حماس از دست داده ایم و مانعی برای وارد کردن ضربه قوی به حماس قبل از تکمیل روند گفتگوهای آتش بس وجود ندارد.

از سوی دیگر اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه از شهاد یک جوان ۲۰ ساله فلسطینی و زخمی شدن دو نفر دیگر در حملات ددمنشانه جنگنده های رژیم صهیونیستی به غزه خبر داد.

وی افزود: مصعب حواس جوان ۲۰ ساله شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که منابع فلسطینی قبلا هم از شهادت جوان ۲۲ ساله که بر اثر بمباران جنگنده های رژیم صهیونیستی به شدت زخمی شده بود در جنوب غزه خبر داده بودند.

منابع فلسطینی از ادامه حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به غزه خبر می دهند.

اسپوتنیک به نقل از یک منبع اعلام کرد که هیات امنیتی مصری برای بررسی تلاش های آتش بس به فلسطین اشغالی سفر می کند.

بر اساس این گزارش؛ هیات امنیتی مصری فردا چهارشنبه ۱۴ نوامبر به فلسطین اشغالی می رود.

در همین حال کانال ۲۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک افسر عالی رتبه نیروی هوایی این رژیم اعلام کرد که استراتژی جدید برای تحقق بازدارندگی هدف قرار دادن ساختمان ها و نابودی کامل آن در غزه است.

از سوی دیگر برخی منابع وابسته به حماس اعلام کردند: پیامی که باید به سران صهیونیست می رسید، رسیده است و ساعات آتی طبق رفتار دشمن اداره خواهد شد.

فوزی برهوم سخنگوی حماس اعلام کرد: حمله دشمن برای مقاومت فلسطین غافلگیرکننده نبود زیرا مقاومت به خوبی می داند که اشغالگران دائما در حال طرح حمله هستند.

وی افزود: مقاومت آماده مقابله با این جنایت بود و دشمن شروع کننده بود.

ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی در تهران نیز گفت: غزه با مقاومت خود ثابت کرده است که در راستای شکست توطئه های دشمن گام بر می دارد. طی صد سال رویارویی با اشغالگران، آنها نتوانسته اند که در اراده ملت فلسطین خللی وارد کنند.

وی افزود: غزه تسلیم نخواهد شد و به نقش خود برای دفاع از مقدسات امت ادامه خواهد داد.

هانی الثوابته عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی فلسطین نیز گفت: گزینه ای غیر از مقاومت در برابر ما وجود ندارد. ما به مبارزه و مقاومت ادامه خواهیم داد.

لوی القریوتی مسئول جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم بیان کرد: مقاومت توان غافلگیر کردن دشمن در صورتی که حملات رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کند را دارد. مقاومت تجهیزات و امکانات بسیار دقیق تر و ویرانگرتر در اختیار دارد.

احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از فلسطینی ها منجر شده است را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست که تحرک فوری و کوبنده ای برای توقف فوری حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به عمل آورد.

وی این حملات را نقض آشکار قانون بین المللی و اقدام علیه غیرنظامیان دانست.

ابوالغیط تاکید کرد: اسرائیل باید به مسئولیت های خود عمل کند.

کابینه رژیم صهیونیستی تصمیم به ادامه حملات ددمنشانه به غزه تا زمانی که شرایط ایجاب می کند، گرفت اما از ورود به جنگ فراگیر پرهیز کرد.

این درحالی است که مصعب البریم سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که با آتش بس شکننده موافقت نخواهد کرد.

وی افزود: حق ملت فلسطین است که به مقابله با دشمن برخیزد و ملت فلسطین نباید بهای آتش بس را بپردازد. آتش بس نباید شکننده باشد یا آتش بس در مقابل آتش باشد. آتش بس مطلوب این است که اسرائیل از هر گونه تحرک اعم از رخنه، تجاوز و حمله خودداری کند.

همزمان وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار نشست فوری شورای امنیت درباره حمله رژیم صهیونیستی به غزه شد.