بررسی معمای بیکاری در کرمانشاه /مثلثی که بلای جان اشتغال شد

خبرگزاری مهر - گروه استانها، طیبه قدمی: روایت بیکاری استان کرمانشاه طی سال‌های اخیر به نقل مجالس تبدیل شده و در هر مجلسی از آن سخن به میان می‌آید، اما با این وجود تا به امروز درمانی اساسی برای التیام این زخم ناسور که بر پیکر این استان افتاده، وجود نداشته است و رکوردار بیکاری کشور همچنان در انتظاری بی‌پایان برای رفع این معضل به سر می‌برد.

طرح آمارگیری از نیروی کار همزمان در ۳۱ استان کشور و در هر فصل انجام و نتایج آن براساس شاخص‌های مورد نظر اعلام می‌شود که نشان دهنده وضعیت کسب و کار در استان‌های مختلف است.

بر اساس مستندات مرکز آمار ایران طی آمارگیری فصل تابستان، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۶.۴ درصد باز هم بیکارترین استان و رکوردار بیکاری کشور شد.

در قیاس نرخ بیکاری کشور - که ۱۲.۲ درصد اعلام شده و رشدی حدود ۰.۷ درصد نسبت به تابستان سال گذشته داشته است- با نرخ بیکاری استان کرمانشاه می‌توان دریافت که نرخ بیکاری استان کرمانشاه حدود ۴.۲ درصد بیشتر از نرخ بیکاری کشور بوده و هنوز هم فاصله قابل توجهی با میانگین کشوری دارد.

نرخ بیکاری استان کرمانشاه کاهش یافته، اما هنوز هم در رتبه اول است

مستندات مرکز آمار ایران همچنین از کاهش ۱.۵ درصدی نرخ بیکاری استان کرمانشاه طی تابستان سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ که ۱۷.۹ درصد بوده،حکایت دارد اما این در حالی است که رتبه بیکاری استان کرمانشاه افزایش داشته و از جایگاه دوم بیکاری کشور در تابستان ۹۶ به جایگاه اول بیکاری در سال ۹۷ رسیده است.

البته کاهش نرخ بیکاری استان کرمانشاه در آخرین آمارگیری صورت گرفته می تواند بسته به عوامل متعددی چون اشتغال‌های فصلی ایجاد شده در فصل تابستان یا مشارکت در بازسازی مناطق زلزله‌زده استان باشد که به نوعی اشتغال پایداری نیز محسوب نمی‌شوند.

طبق مستندات مرکز آمار ایران طی آخرین آمار به دست آمده نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمانشاه نیز از ۴۲ درصد در تابستان ۹۶ به ۴۳.۲ درصد در تابستان ۹۷ رسیده است که رشد ۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد، اما به عقیده کارشناسان این نرخ رشد نیز تناسب چندانی با نرخ بیکاری استان ندارد.

این مستندات همچنین نرخ اشتغال استان طی تابستان ۹۶ را ۳۴.۵ درصد نشان می‌دهد که تابستان امسال به ۳۶.۱ درصد رسیده است که البته باز هم می‌توان بخشی از آن را در اشتغال‌های فصلی و ایجاد شده در بازسازی مناطق زلزله زده استان جستجو کرد.

مستندات مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که جمعیت فعال استان کرمانشاه طی آمار به دست آمده از تابستان ۹۷ با افزایش ۲۶ هزار نفری نسبت به تابستان ۹۶ که ۶۹۷ هزار نفر بوده به ۷۲۳ هزار نفر رسیده است.

نمود عینی آمار اشتغال ایجاد شده در سطح استان کرمانشاه مشخص نیست

همچنین این آمار و مستندات حاکی از کاهش ۷۰۰۰ نفری تعداد بیکاران استان نسبت به تابستان ۹۶ که ۱۲۵ هزار نفر بوده است و هم اکنون این تعداد به ۱۱۸ هزار نفر رسیده است.

آمارهای ذکر شده در مستندات مرکز آمار ایران همچنین نماینگر افزایش ۳۳ هزار نفری تعداد شاغلین استان طی تابستان ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه آن در تابستان ۹۶ که ۵۷۲ هزار نفر بوده است و این آمار هم اکنون به ۶۰۵ هزار نفر رسیده است.

آنچه که از آمار فوق به دست می آید این است که هم اکنون باید تعداد زیادی از نیروهای جستجوگر کار در استان دارای اشتغال شده باشند، اما نمود عینی این آمارها آنچنان که باید در سطح جامعه مشخص نیست.

مستندات مرکز آمار ایران در حالی استان کرمانشاه را با نرخ بیکاری ۱۶.۴ درصد بیکارترین استان کشور اعلام می‌کند که استان همجوار آن یعنی همدان را با ۶.۵ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری معرفی کرده است و خود این موضوع می‌تواند تلنگری برای مسئولین در استان کرمانشاه باشد.

منشور ۲۰ گانه اشتغال و امید جوانان جویای کار

با نگاهی به کارنامه هوشنگ بازوند، استاندار فعلی کرمانشاه و مجموعه مدیریتی اش می توان این موضوع را استنباط کرد که وی از اولین روزهای مسئولیتش در این استان به دنبال راهکاری برای رفع معضل بیکاری بوده است و در یکی از سخنرانی هایش طی هفتمین جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه که در تاریخ ۱۹ فروردین امسال برگزار شد از وجود ۱۷۰ هزار بیکار در استان با به کار بردن عنوان «۱۷ لشکر بیکار» ابراز نگرانی کرد و آن را بسیار دردآور دانست.

استاندار کرمانشاه در این نشست جذب سرمایه‌گذار را یکی از اساسی‌ترین راهکارها در زمینه ایجاد اشتغال عنوان کرد؛ راهکاری که می‌توانست با پیگیری آن بیکارترین استان کشور را از این مهلکه بیکاری نجات دهد، اما تاکنون در پس کاغذبازی‌های اداری و مشکلات و موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاران بوده آنگونه که باید و شاید محقق نشده است و درد بیکاری را التیام نداده است.

همانگونه که بارها مطرح شده است بیکاری استان کرمانشاه ریشه در مسائل متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به نداشتن مهارت کافی نیروی کار، مشکلات موجود بر سر راه کارفرمایان و... اشاره کرد.

رونمایی از منشور ۲۰ گانه اشتغال در سال گذشته این امید را به جمعیت جویای کار استان داد تا با این تدبیر و نقشه راه که سال‌ها جای خالی آن احساس می‌شد وضعیت اشتغال استان بهبود یابد؛ هرچند تلاش‌هایی بر اساس اظهارات مسئولان در زمینه اجرایی شدن این منشور انجام شده است، اما ظاهرا کفایت نکرده است.

مدیران کرمانشاهی در مسابقه کاهش بیکاری موفق نبوده‌اند

سهراب دل‌انگیزان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کسب جایگاه اول بیکاری توسط استان کرمانشاه علی رغم کاهش نرخ آن طی تابستان امسال گفت: اینکه استان کرمانشاه علی رغم اینکه نرخ بیکاری را کاهش داده، هنوز در جایگاه اول است، نشان می دهد که بقیه استانها نسبت به استان کرمانشاه بهتر کارکرده اند.

وی افزود: علت این کم‌کاری را قطعا کسانی که مسئول هستند باید پاسخ دهند اما مشخص است که اگر در این مسابقه کاهش بیکاری مدیران ما موفق بوده باشند قاعدتا باید علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، رتبه را نیز کاهش می دادند و این دو باید با هم اتفاق می‌افتاد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: وقتی که نرخ بیکاری کاهش پیدا می کند به این معنا است که همه در این موضوع موفق بوده و طی یک اتفاق جامع نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است اما اگر واقعی به این موضوع نگاه کنیم، همانگونه که برای مثال تولید ناخالص ملی استان رتبه ۱۲ و ۱۳ کشور را دارد، در موضوع بیکاری نیز رتبه ۱۲ و ۱۳ کشور باشد نه اینکه در جایگاه اول کشور قرار گیرد.

وی در پاسخ به اینکه، آیا بازسازی مناطق زلزله زده و اشتغال‌های ناپایدار و موقت ایجاد شده در این مناطق می‌تواند عامل این کاهش بیکاری باشد یا خیر نیز گفت: اینکه در مناطق زلزله‌زده اشتغالی ایجاد شده است را نمی‌توان کتمان کرد یا آن را نادیده گرفت و به ویژه اینکه هم‌اکنون در این مناطق کار ساختمان‌سازی در جریان است و ساختمان‌سازی و اقدامات عمرانی از فعالیت‌های مرسوم منطقه ماست و نمی‌توان آن را تنها عامل دانست.

آمار دقیقی از شاغلان مناطق زلزله وجود ندارد

دل‌انگیزان گفت: ما آمار دقیقی از کسانی که در مناطق زلزله زده فعالیت می‌کنند نداریم و این آمار جمع‌آوری نشده است که ببینیم این افراد اهل استان کرمانشاه بوده یا از استانهای دیگر هستند و در این مناطق فعالیت دارند، لذا نمی توان اشتغال ایجاد شده در این نقاط را تنها عامل کاهش نرخ بیکاری استان کرمانشاه برشمرد.

وی اشاره ای به عوامل بیکاری در استان کرمانشاه داشت و گفت: به طور کلی بیکاری استان کرمانشاه نشات گرفته از چندین عامل است که شکل گرفته و همه آنها دست به دست داده‌اند و این بیکاری را به وجود آورده اند.

نیروی جستجو کننده کار از نظر مهارت واقعی سطح مناسبی ندارد

این استاد دانشگاه افزود: یک بخش از عوامل ایجادکننده بیکاری از طرف خود نیروی کار ماست، بخشی نیز مربوط به استخدام‌کنندگان نیروی کار و قسمت دیگر نیز از سوی دولت و نهادهای دولتی است.

وی تصریح کرد: در بخش نیروی کار اگر نیروی جستجوگر کار مورد بررسی قرار گیرد، در این حوزه بیشتر مشاهده می‌شود که نیروی کار جستجوکننده کار از نظر مهارت واقعی سطح مناسبی ندارد.

دل‌انگیزان افزود: خیلی از این افراد مدرک مهارتی دارند -که البته این هم باید گسترش پیدا کند- اما آن مدرک نشان‌دهنده مهارت واقعی در افراد نیست.

قریب به ۵۰ درصد بیکاران بدون مهارت، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند

وی تصریح کرد: در بین نیروهای جستجوکننده کار تعداد زیادی و قریب به ۵۰ درصد فارغ‌التحصیل دانشگاهی به چشم می‌خورد که مدرک دانشگاهی دارند، اما مهارت مورد نیاز بازار کار را ندارند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اکثر این افراد چون مهارت کافی ندارند و صرفا مدرک دانشگاهی دارند، دنبال شغلی می‌گردند که شکل دفتری داشته باشد.

دل‌انگیزان گفت: نکته دوم در خصوص نیروی جستجوگر کار این است که خیلی از اینها احساس واقعی و مورد نیاز برای کار را به آن شدتی یک فرد بیکار دارد، ندارند.

وی تصریح کرد: اکنون ماهیت خانواده‌ها تقریبا به گونه‌ای است که یک یا دو فرزند بیشتر ندارند و پدر و مادر خانواده -حتی در طبقه متوسط جامعه- هزینه بچه‌ها را می‌پردازند و حتی برای فرزندانشان همسر اختیار می‌کنند، اما هنوز هم هزینه‌های زندگی آنها را خودشان می‌پردازند.

فرزندان متکی به خانواده جستجوگر واقعی کار نیستند

این اقتصاددان افزود: زمانی که خانواده هزینه فرزند را می‌پردازد فرزند خانواده متکی به خود نبوده و روی پای خودش نیست، لذا افرادی که با این ویژگی دنبال کار می گردند، جستجوی کار آنها حقیقی نیست و به هرکاری تن نمی‌دهند.

این استاد دانشگاه گفت: نکته بعدی در این زمینه این است که خود خانواده ها در کار فرزندان دخالت می‌کنند و با توجه به اینکه والدین در خانواده‌های متوسط اغلب آرزوهای فروخفته زیادی در دوران جوانی خود داشته‌اند، دوست دارند این آرزوها در فرزندانشان بروز و نمود پیدا کند و اغلب اوقات خود این پدرو مادرها اجازه نمی‌دهند فرزندشان کاری اختیار کند و با واژه های نظیر «این کار مناسب تو نیست» و «این کار در شان خانواده ما نیست» مانع از اشتغال فرزندانشان می‌شوند و نهایتا این فرد باز هم بیکار می‌ماند.

ضعیف بودن روحیه کار تیمی در استان کرمانشاه

وی ضعیف بودن روحیه کار تیمی بین جوانان استان را از دیگر دلایل دانست و گفت: فرزندان ما چندان روحیه کار تیمی ندارند و زمانی که به جمعی وارد می‌شوند، فرمان‌پذیری، هماهنگی، همکاری با دیگران و رئیس داشتن را جدی نمی‌گیرند، البته رفتارها و روش‌های اجتماعی نیز تاکنون این موضوع را به آنها آموزش نداده و برنامه‌های اجتماعی ما نیز تاکنون در حوزه کار تیمی نبوده است.

دل انگیزان تصریح کرد: افراد با ویژگی‌های ذکر شده نیز ممکن است مدت کوتاهی در شغلی مشغول به فعالیت شوند، اما کمتر از یک هفته آن را رها کرده و بیکار می،شوند و متاسفانه این ویژگی در بسیاری از افراد وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: نکته بعدی این است که فرزندان ما دوراندیش نیستند و نمی‌دانند که زمانی که در کاری مشغول می‌شوند باید مدت زیادی را تحمل کنند تا پس از آن بتوانند مسئولیت‌های بزرگتری را بپذیرند.

توقع جوانان برای داشتن جایگاه‌های مهم و ارزشمند سازمانی از اولین روزهای کاری

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: جوانان ما انتظار دارند از همان روز اول جایگاه‌های مهم و ارزشمند سازمانی داشته باشند و چون امکان‌پذیر نیست، بیکار می‌مانند.

وی گفت: درست است که نیروی کار باید بر اساس قاعده و قانون کار مشغول به فعالیت شود، اما در بسیاری از موارد قوانین کار خیلی سخت‌گیرانه است و کارفرماها نمی‌خواهند برای یک نیروی کاری که هنوز او را آزمایش نکرده‌اند، مسئولیت بالایی را در حوزه قانون کار بپذیرند.

دل انگیزان افزود: کارفرماها می خواهند طی ۳ تا ۶ ماه اول حقوق کمتری را بپردازند و نیرو را مورد آزمایش قرار دهند و سپس به مراحل بعدی برسند که این اتفاق دقیقا همان زمانی است که نیروی کاری که ما مشغول به کار کرده‌ایم، علاقه‌اش را نسبت به کار از دست می‌دهد و می‌گوید من با این حقوق کار نمی‌کنم و این حقوق کم است و... در حالی که اگر اینها دوام بیاورند و لیاقت خود را به کارفرما نشان دهند، کارفرما پس از ۶ ماه حقوق اینها را افزایش می‌دهد و آنها را بیمه می‌کند. اکنون در استان کرمانشاه بخش عمده ای از کارفرماها این‌گونه عمل می‌کنند.

وی موارد فوق را عمده عوامل موثر در بیکاری استان کرمانشاه از سوی نیروی کار دانست و گفت: بخش دیگر این عوامل بیکاری در حوزه کارفرمایان است که آنها را نیز در ادامه توضیح خواهیم داد.

کارفرمایان در استان کرمانشاه درگیر مشکلات عدیده و عجیبی هستند

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهارداشت: واقعیت این است که کارفرماهای ما در استان کرمانشاه دچار مشکلات عجیب و عدیده‌ای برای تامین سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه، پرداخت اقساط تسهیلات و پوشش حوزه فروش هستند و این مسائل و مشکلات همه دست به دست هم داده و اینها تنها و یک تنه در مقابل این مشکلات قرار گرفته‌اند.

وی افزود: با توجه به موارد ذکر شده بخش عمده‌ای از کارفرماهای ما عملا زیر ظرفیت واقعی که می‌خواهند باشند یا می‌توانند باشند، کار می‌کنند و برای مثال اگر ظرفیت واقعی اینها ۱۰۰ باشد اینها با ظرفیت ۴۰ کار می‌کنند.

دل انگیزان تصریح کرد: همین که کارفرماها زیر ظرفیت واقعی کار می‌کنند، به این معناست که سرمایه‌گذاری صورت گرفته، اما ما از سرمایه‌گذاری صورت گرفته بهره‌برداری لازم را نکرده‌ایم و علت آن نیز مسائل اضافه جاری است که مثل یک توپ به زمین این تولیدکنندگان و کارفرمایان پاس داده می‌شود و اینها چاره‌ای جز اینکه با این توپ بازی کنند، ندارند.

مشکلات موجود کارفرمایان را خسته و بی‌انگیزه می‌کند

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: متاسفانه کارفرمایان ما به دلایل فوق به جای اینکه به کارهای اصلی‌شان برسند و تولید کنند و بفروشند باید عملا با کاغذبازی سر کنند، به فکر اقساط وامهای‌شان، حل کردن مشکلاتی که بانکها برای آنها ایجاد کرده، مشکلاتی که مالیات برای اینها ایجاد کرده، مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز، مشکلاتی که تامین اجتماعی برای آنها به وجود آورده است و... باشند.

وی ادامه داد: زمانی که کارفرما دنبال حل مشکلات فوق باشد عملا دیگر چیزی برای تولید باقی نمی‌ماند و ما عملا با یک کارفرمای خسته و بدون انگیزه مواجه هستیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر چون این کارفرما رابطه‌ای با خارج از کشور ندارد که بخواهد کالایش را صادر کند و روابط ما با خارج از کشور به شدت ضعیف شده است و مسائلی که در کشور و به صورت کلان اتفاق افتاده است –که کارفرما در آن هیچ دخالتی نداشته است- و کارفرما بالاجبار همه اینها را باید تحمل کند و از او جز یک کارفرمای خسته چیزی نمی‌ماند.

رابطه مستقیم افزایش قیمت ارز و کاهش حجم فعالیت کافرمایان

این کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش قیمت ارز را یکی از مهمترین مشکلات کارفرمایان دانست و تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد واردات کشور ما واردات سرمایه‌ای و مواد واسطه و اولیه کارخانه‌هاست و اگر این افزایش قیمت ارز را ۳ تا ۴ برابر در نظر بگیریم، هزینه‌های تولید آنها ۳ تا ۴ برابر شده و این در حالی است که قابلیت فروش اینها ۳ تا ۴ برابر نشده است، چرا که از سویی هزینه‌ها ۳ تا ۴ برابر شده و از سوی دیگر اجازه افزایش قیمت‌ها را از یک حدی بیشتر ندارند و این چاره‌ای برای آنها جز کاهش حجم فعالیت‌ها باقی نمی‌گذارد.

دل انگیزان با بیان اینکه موارد فوق باعث شده فضای کسب و کار نامناسبی ایجاد شود، خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبرو است که باعث می‌شود نتواند تولید کند و اگر نتواند تولید کند، طبیعتا اشتغالی نیز نخواهد داشت.

ناکارآمی گزینه‌های گمارده شده دولت در امور

این کارشناس مسائل اقتصادی ضلع دیگر مثلث بیکاری را دولت دانست و گفت: دولت افرادی را که به کار گمارده است که یا بهترین‌ها نیستند و یا اینکه اگر هم هستند، نمی توانند بهترین عملکرد خود را به علت مسائل مربوطه خود دولت چون کاغذبازی، مشکلات متعدد در حوزه تصمیم‌گیری، نظارتهای بی‌مورد، عدم نظارت‌های بی مورد، فساداداری، عدم شایسته‌سالاری و... نشان دهد.

وی ادامه داد: موضوعات فوق باعث می‌شود سیستم دولت نتواند بهترین تصمیم را در این حوزه بگیرد و بین واحدها هماهنگی، همکاری و هم‌افزایی ایجاد کند و مسائلشان را حل کند یا زیرساخت‌ها را برای آنها آماده کرده و فضای کسب و کار را بهبود دهد و چون نمی‌تواند، قاعدتا ضلع سوم هم دچار بحران است.

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در پایان گفت: جمع عوامل ذکر شده مربوط به سه ضلع نیروی جستجوگر کار، کارفرما و دولت یک مثلث را برای ما تشکیل می‌دهد که عملا اینگونه سطح بیکاری را برای ما افزایش می‌دهد.

بانک اطلاعاتی دقیقی از تعداد بیکاران و شاغلان وجود ندارد

عبدالرضا مصری، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز در این خصوص و در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعداد و ارقام اعلام شده مرکز آمار بر اساس بانک اطلاعاتی نیست، اظهار داشت: این اطلاعات طی یک عملیات خوشه‌ای–جغرافیایی و به صورت تصادفی به دست می‌آید و از تعدادی از افراد یک جامعه با انتخاب تصادفی آمارگیری و نتایج آن اعلام می‌شود.

وی افزود: چندین سال پیش قرار بود نرم‌افزاری برای ثبت بیکاران و شاغلین به وجود آید که نشان دهد که چه تعدادی از جمعیت کشور بیکار و چه تعداد شاغل هستند و همچنین قرار بود این اطلاعات به صورت آنلاین وجود داشته باشد، لذا مادامی که این سیستم راه‌اندازی نشده است آمار دقیقی با عدد و رقم نداریم، اما این سیستمی است که از طرف مرکز آمار در کشور انجام می‌شود و از نظر آمارگیری قابل قبول بوده، اما از نظر اطلاعات قابل قبول نیست.

مصری تصریح کرد: در این شکل از آمارگیری نمی‌توان به طور مشخص تعیین کرد چه کسانی بیکار هستند و البته آنچه که در جامعه محسوس است، بسیاری از اوقات نیازی به عدد و رقم ندارد و آنچه که مسلم است اینکه بیکاران نیاز به کار دارند و کاری به درصد بیکاری نیز ندارند و ما باید بتوانیم کار ایجاد کنیم.

اشتغال ایجاد شده باید در جامعه محسوس باشد

وی ادامه داد: زمانی که نرخ بیکاری به درصدهای پایین چون ۳ درصد و ۵ درصد می رسد می توان آن را ناشی از انتخاب کار دانست و برای مثال کار وجود دارد ونیروی کار آن را انتخاب نکرده است اما زمانی که نرخ های دو رقمی و درصدهای بالاتر از ۱۵ می رسد به این معناست که نیروی کار حاضر به انجام هر کاری است اما کاری وجود ندارد که فرد به آن اشتغال یابد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: باتوجه به آمار اعلام شده، اگر اتفاقی افتاده باشد که تعدادی از افراد بیکار از فرصت شغلی بهره مند شده باشند، این اتفاق باید در استان محسوس باشد و برای مثال ۱۰۰ واحد تولیدی راه‌اندازی شده باشد یا ۵۰ واحد تولیدی غیرفعال احیا شده باشد.

وی کاهش ۱.۵ درصدی نرخ بیکاری استان را نیز بی ارتباط به وام های اشتغال با ۶ درصد سود از سوی صندوق توسعه ندانست و گفت: ممکن است تعدادی از این طریق مشغول به فعالیت شده باشند، که البته چون این یک موضوع کشوری است همه استانها نیز از این ظرفیت بهره مند شده اند و نرخ بیکاری آنها نیز تغییر کرده و رتبه کاری در این بین تغییر نمی کند.

مصری خاطرنشان کرد: چون اعتبارات اشتغالزایی فوق به همه کشور تزریق شده است احتمال این وجود دارد که درصد نرخ بیکاری ما کاهش پیدا کند اما احتمال دارد چون این کاهش به صورت عمومی در کشور اتفاق افتاده است رتبه ما تغییری نکند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بار دیگر به اعداد و ارقام درج شده در اطلاعات مرکز آمار اشاره کرد و گفت: همانطور که گفته شد این آمار و اطلاعات از یک جامعه تصادفی به دست می‌آید و به صورت دقیق بیانگر میزان بیکاران نیست، اما در مجموع بیکاری استان کرمانشاه محرز است و اول و دوم آن نیز چندان تفاوتی نمی‌کند.

زمانی می توان مدعی کاهش نرخ بیکاری شد که شاخص‌های کل تغییر کند

وی اشاره‌ای نیز به اشتغال ایجاد شده در مناطق زلزله‌زده داشت و بخشی از کاهش نرخ بیکاری استان را ناشی از این موضوع دانست و گفت: نمی‌توان به شاخص های فصلی اتکا کرد و زمانی ما می‌توانیم در این زمینه مدعی شویم که شاخص کل ما یک تغییر محسوس کند در غیر این‌صورت با این کاهش‌های یک و دو درصد خیلی جایگاه استان کرمانشاه از نظر بیکاری تغییر نمی‌کند.

مصری در خصوص عملکرد دولت در این زمینه نیز گفت: در این زمینه تلاش می‌شود و ما نمی‌توانیم منکر تلاش ها شویم، اعتبارات نیز قابل توجه است و استان کرمانشاه در همین اعتبارات اشتغالزایی روستایی برابر شاخص‌های تعریف شده در مجلس، استان کرمانشاه جزو استان‌های اول از نظر میزان بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به موارد فوق انتظار داریم تلاشی که در مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه برای افزایش این سهم صورت گرفته است و از سوی دیگر نیز دولت سهمی را برای مناطق زلزله‌زده در نظر گرفته است به ثمر بنشیند و رفع معضل بیکاری در استان کرمانشاه حرکت سریع‌تری به خود بگیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: البته تخصیص‌ها و فرآیند طولانی شدن تصمیم‌ها هنوز به طور قطعی به نتیجه نرسیده است و ما منتظریم بنگاه‌ها ایجاد شود، به کار برسد و بعد در شاخص بیکاری اثرگذار شود.

به گزارش مهر، این ناهمخوانی رتبه تولید ناخالص ملی با جایگاه بیکاری استان در کشور نشان از ناکارآمدی سیاست‌های حوزه اشتغال دارد و جای سوال است که چرا استان با رتبه دوازدهم در تولید ملی باید در جایگاه اول بیکاری باشد.

انتظار می رود مسئولین مربوطه با بهره گیری از تجارب کارشناسان مجرب در استان نسبت به اجرای راهکارهای مناسب و اثرگذار در این زمینه اقدام کنند تا شاید بار دیگر رکوردار کشور در بالاترین سکوی بیکاری نایستد.