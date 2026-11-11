به گزارش خبرگزاری مهر، میزبانان و زمان برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور مشخص شد. میزبانان و زمان برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور بزرگسالان (مرحله نخست چرخه انتخابی تیم ملی) مشخص شد.



کشتی فرنگی: ۱ لغایت ۴ دی‌ماه به میزبانی استان خوزستان (شهر اهواز)

کشتی آزاد: ۸ لغایت ۱۱ دی‌ماه به میزبانی استان کردستان (شهر سنندج)



این مسابقات به عنوان نخستین مرحله از چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی برگزار خواهد شد.