به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شرکت انرژی لهستانی «اورلن» یکی از قراردادهای بلندمدت خرید گاز طبیعی مایع از شرکت «قطر انرژی» را به‌دلیل ناتوانی این شرکت در اجرای تعهدات صادراتی فسخ کرد.

به گزارش بلومبرگ، این قرارداد که قرار بود تا سال ۲۰۳۴ ادامه داشته باشد، در سال جاری حدود ۵۷۰ میلیون یورو ارزش داشت. توافق مذکور تا ۶۰ روز دیگر معتبر خواهد ماند و اورلن همچنان یک قرارداد دیگر برای خرید گاز از قطر دارد.

این نخستین مورد از فسخ قرارداد یکی از مشتریان قطر انرژی به‌ دلیل اختلال در عرضه گاز است. پیش از جنگ، قطر حدود یک‌پنجم گاز طبیعی مایع جهان را تأمین می‌کرد، اما جنگ علیه ایران و اختلال در عبور محموله‌ها از تنگه هرمز در کنار آسیب به تأسیسات صادراتی این کشور، صادرات گاز قطر را مختل کرده است.

حملات موشکی ماه مارس به دو واحد از مجموع ۱۴ واحد تولیدی بزرگ‌ترین تأسیسات صادرات گاز مایع جهان در قطر که در پاسخ به حملات تجاوزکارانه آمریکا به ایران از طریق پایگاه‌های نظامی واشنگتن در این کشور انجام شد، آسیب رساند. در پی این حملات، قطر برای نخستین بار وضعیت «فورس ماژور» را اعلام کرد؛ اقدامی حقوقی که امکان تعلیق تعهدات قراردادی را در شرایط خارج از کنترل تأمین‌کننده فراهم می‌کند.

قطر از چند ماه پیش این وضعیت را به مشتریان خود در اروپا و آسیا اعلام کرده و هر ماه آن را تمدید می‌کند. در نتیجه، واردکنندگان برای جبران کمبود گاز به بازار نقدی روی آورده‌اند؛ موضوعی که به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شده است.

شائول کاوونیک، تحلیلگر ارشد انرژی گفت ادامه اختلال در عرضه، فشار بر مشتریان قطر برای یافتن منابع جایگزین را افزایش می‌دهد. به گفته او، خریداران تا زمانی که قراردادهایشان با قطر برقرار باشد، برای امضای توافق‌های بلندمدت جدید با تأمین‌کنندگان دیگر با دشواری روبه‌رو هستند.

قراردادی که اورلن لغو کرده، نخستین توافق لهستان برای خرید گاز طبیعی مایع بود و زمینه واردات این سوخت به این کشور را در سال ۲۰۱۵ فراهم کرد. قیمت تعیین‌شده در این قرارداد معادل ۱۶ درصد قیمت نفت خام برنت بود و آن را در زمره گران‌ترین قراردادهای بلندمدت موجود قرار می‌داد.

اورلن همچنان یک قرارداد دیگر با قطر دارد و در کنار آن، توافق‌هایی برای خرید گاز طبیعی مایع از پروژه‌هایی در ایالت‌های تگزاس و لوئیزیانای آمریکا امضا کرده است. این قراردادها گزینه‌های انعطاف‌پذیرتر و کم‌هزینه‌تری در اختیار این شرکت قرار می‌دهند و امکان فروش مجدد محموله‌ها را نیز فراهم می‌کنند.