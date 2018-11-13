کاراته قزوین می تواند المپیکی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علایی مقدم در مراسم تجلیل از مدال آوران مسابقات جهانی کاراته که عصر سه شنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: دو قهرمان استان قزوین از مسابقات جهانی با دست پر بازگشتند و با دو مدال طلا افتخار آفرین شدند.

وی افزود: بهمن عسگری در انفرادی صاجب مدال طلا شد و در قسمت تیمی هم بهمراه علی آسیابری توانستند دو مدال طلای دیگر را به افتخارات کشور اضافه کنند.

علایی مقدم تصریح کرد: این دو نفر شانس بالایی برای ورود به رقابتهای المپیک دارند و بسیار امیدوار هستیم افتخارات استان در بخش ورزش با این مهم تکمیل شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین یادآورشد: در سنگ نوردی میلاد علی پور توانست در آسیا مدال نقره را تصاحب کند که در این راه موفقیت آمیز باید از مربیان و روسای پرتلاش هیئت ها هم تشکر کرد.

علایی مقدم اضافه کرد: در قایقرانی تاکنون مدالی نداشتیم اما در یکی دوسال اخیر با جدیت در تمرینان و برنامه ریزی مناسب توانستیم مسیر رشد را طی کنیم و اولین مدال از سوی ورزشیکاری از شهرستان بویین زهرا نصیب استان شد و بانوان ما توانستند در آبهای خروشان استان البرز صاحب مدال شوند.

وی اظهارداشت: دو نفر از بانوان استان در قایقرانی درخشیدند که امیدواریم بتوانیم به رقابتهای ۲۰۲۰ راه یابیم.

در ادامه این مراسم از بهمن عسگری، علی آسیابری، مهدیه ریاضی، محدثه حسن پور مدال آوران رقابتهای جهانی و آسیایی و نگار صادقی مربی قایقرانی تجلیل شد.