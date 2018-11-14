به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز چهارشنبه در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که در اتاق بازرگانی برگزار شد از رسمی شدن مرز سومار در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: این مساله از طرف ما مطرح شده و منتظر ابلاغ رای نهایی هیئت دولت هستیم که به زودی اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به موافقت طرف عراقی در خصوص رسمی شدن مرز سومار، افزود: با رسمی شدن این مرز بسیاری از مشکلات صادرکنندگان استان حل و فصل می‌شود.



استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش از کاهش ۳۰ درصدی اشتغال استان کرمانشاه سخن گفت و افزود: این اتفاق به دنبال پیمان‌سپاری ارزی اتفاق افتاد که در این رابطه باید با معاون اول رئیس جمهور صحبت کنیم که پیگیر این مساله به خصوص در استانی مثل کرمانشاه باشد.

بازوند در پاسخ به درخواست تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی برای صادرکنندگان مناطق زلزله‌زده گفت: پرداخت این تسهیلات در صورتی که منجر به اشتغال پایدار شود معنا دارد نه اینکه با این تسهیلات به کارهای شخصی پرداخته شود.

وی ادامه داد: تا کنون ۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال در مناطق زلزله‌زده در نظر گرفته شده که ۵۰ درصد آن‌را پرداخت کردیم و امکان در نظر گرفتن ۲۰ میلیارد تومان دیگر وجود ندارد.