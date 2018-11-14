به گزارش خبرنگار مهر، شکور امیدی ظهر چهارشنبه در کنگره بین‌المللی روز جهانی دیابت در اردبیل اضافه کرد: ۱۰ درصد مردم در ایران مبتلا به دیابت هستند که ۹۰ درصد آن از نوع «دیابت دو» است.

وی با اشاره به اینکه در ارتقای آگاهی‌های عمومی حوزه سلامت توجه ویژه مردم، بخش خصوصی، دولت و سمن‌ها را نیازمندیم، افزود: عوامل محیطی، عدم تحرک و چاقی و استرس‌های روحی و روانی در زندگی مدرن از عوامل تشدیدگر ابتلا به این قبیل بیماری‌ها هستند.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور تأکید کرد: سرانه مصرف شکر در کشور بسیار بالا بوده و طبق آمارهای اعلامی در حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن شکر به کشور وارد می‌شود.

بالا بودن سرانه مصرف شکر در کشور

وی بر راه‌اندازی شهرک‌های سلامت در نقاط مختلف کشور تأکید کرد و افزود: توجه به کشت گیاهان دارویی و پرداخت علمی و اصولی به هزاران طرح تحقیقاتی و آموزشی مدنظر در بهبود بیماری‌های مرتبط با دیابت و ارتقای شاخص‌های سلامت کمک خواهد کرد.

امیدی اضافه کرد: بیماران دیابتی که برای کنترل قند خون خود از انسولین استفاده می‌کنند، ممکن است بعد از مدتی این نوع روش درمانی پاسخگو نبوده و بدن به این قبیل از داروهای درمانی عادت کرده باشد، به همین منظور توجه به مباحث پیشگیری در حوزه سلامت و آشنایی پزشکان با علم روز در درمان این قبیل از بیماری‌ها کمک خواهد کرد.

وی از انعقاد قرارداد مشترک با سازمان‌های بیمه‌گر به منظور برخورداری بیماران دیابتی از بیمه‌های تکمیلی خبر داد و ادامه داد: بهره‌مندی بیماران از کارت هوشمند دیابت باعث ثبت سوابق کامل و آشنایی پزشکان با مراحل کامل درمانی خواهد شد و این موضوع در مراکز مختلف بهداشت و سلامت کشور در حال پیگیری و انجام است.