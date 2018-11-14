بیش از ۴۰ مدرسه به دلیل فعالیت داعش در افغانستان تعطیل شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (OCHA) اعلام کرد که به دلیل فعالیت داعش در ننگرهار بین ۴۰ تا ۵۰ مدرسه در این ولایت تعطیل شده اند.

مقامات محلی ننگرهار افغانستان نیز ضمن تایید خبر سازمان ملل اظهار داشتند که این موضوع باعث شده است تا بسیاری از دانش آموزان از رفتن به مدرسه محروم شوند.

«آصف شینواری» سخنگوی آموزش و پرورش ولایت ننگرهار گفت که ۷۶ مدرسه در شهر «چپرهار» این ولایت از ۳ روز گذشته به دلیل تهدیدهای امنیتی و همچنین افزایش فعالیت گروه داعش تعطیل شده اند.

وی افزود که تلاش‌های بزرگان قومی برای بازگشایی مدارس در شهر چپرهار آغاز شده و به زودی این مشکل حل خواهد شد.

همچنان مقامات محلی ننگرهار تایید کردند که شماری از مدارس در شهر های «خوگیانی»، «هسکه‌مینه» و «پچیراگام» به دلیل افزایش ناامنی‌ها تعطیل شده اند.

ننگرهار از جمله ولایت ناامن شرق افغانستان است که گروه داعش در آن نفوذ دارد و گفته می‌شود این ولایت یکی از پایگاه‌های اصلی این گروه در افغانستان است.