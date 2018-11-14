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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

مهاجمان خارجی از فردا در تمرین

تمرینات تیم تراکتورسازی بدون ملی‌پوشان برگزار شد

تمرینات تیم تراکتورسازی بدون ملی‌پوشان برگزار شد

تبریز- تمرینات تیم تراکتورسازی ظهر امروز چهارشنبه بدون حضور ملی‌پوشان و دو مهاجم خارجی تیم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرخ پوشان فوتبال آذربایجان از ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز با حضور در مجموعه ورزشی بنیان دیزل تمرینات خود را پیگیری کردند.

کادر فنی تیم تمرینات سرعتی را در دستور کار و سرخپوشان قرار دادند و کار با توپ بخش پایانی تمرین امروز تیم را تشکیل داد. این تمرین ۹۰ دقیقه به طول انجامید.

در این تمرین مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و احسان حاج صفی به دلیل حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان و محمدرضا آزادی و علی طاهران به دلیل حضور در اردوی تیم ملی امید غایب بودند.

آنتونی استوکس و هری اروین با اجازه کادر فنی در تمرین امروز تیم غایب بودند و از فردا به تمرینات تیمی اضافه می‌شوند.

کد مطلب 4458427

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