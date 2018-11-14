افت دوباره قیمت طلای سیاه/سهام اروپا و آسیا افت کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سقوط شدید قیمت نفت در روز سه‌شنبه و تداوم آن در روز چهارشنبه و به دنبال آن، تشدید نگرانی‌ها در مورد کند شدن اقتصاد جهان، سهام آسیا و اروپا را تحت فشار قرار داد.

داده‌های تاجران اروپایی نشان می‌دهد که سهام این قاره در مقادیر پایین‌تری برای معاملات باز شده‌اند. فوتسی انگلیس ۰.۴ درصد، داکس آلمان ۰.۳ درصد و کاک فرانسه ۰.۵ درصد از ارزش خود را با آغاز معاملات روز چهارشنبه از دست داده‌اند.

قیمت‌های نفت دیروز بدترین سقوط یک روزه خود در بیش از ۳ سال اخیر را تجربه کردند و حدود ۷ درصد سقوط کردند.

قیمت‌های نفت امروز هم به افت خود ادامه دادند و قیمت نفت آمریکا تا ۵۴.۷۵ دلار و برنت تا ۶۴.۶۱ دلار، پایین آمد.

نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی جهان باعث شد که گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی (بدون سهام ژاپن) ۰.۵ درصد افت کند.

شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۵۵ درصد و کامپوزیت شانگهای ۰.۹ درصد افت کردند.

در استرالیا شاخص ای‌اس‌اکس۲۰۰ با سقوط سنگین ۱.۷۴ درصدی روبرو شد، درحالی‌که کوسپی کره‌جنوبی تنها ۰.۱۵ درصد افت کرد.

تنها در ژاپن بازار سهام توانست بر خلاف روال افت بازارهای جهانی عمل کند و شاخص نیکی ۰.۱۶ درصد افزایش یافت.

سقوط قیمت نفت به سست شدن پایه‌های اقتصاد جهان تاکید دارد.

در ژاپن داده‌ها نشان داد که سومین اقتصاد بزرگ جهان در ربع سوم سال، رشد اقتصادی منفی داشته است. همچنین چین، اروپا و آلمان هم با افت رشد خود مواجه شده‌اند.

در بازار ارز، پوند انگلیس با امیدهای لحظه آخری برای توافق برگزیت، رشد کرد و با ۰.۱ درصد افزایش، نرخ خود را در برابر دلار به ۱.۱۲۱۶ رسید.

شاخص دلار در برابر ۶ ارز مهم جهان ۰.۱۵ درصد افت کرد و به ۹۷.۱۳۸ واحد رسید.