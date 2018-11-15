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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۶

درکنگره متخصصان علوم اطلاعات؛

نشست دسترسی آزاد به اطلاعات برگزار می شود

نشست دسترسی آزاد به اطلاعات برگزار می شود

نشست «مدیریت اطلاعات پژوهشی؛ دسترسی آزاد به اطلاعات» همزمان با کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، «نشست مدیریت اطلاعات پژوهشی؛ دسترسی آزاد به اطلاعات»، صبح یکشنبه ۲۷ آبانماه جاری  ۱۳۹۷، در چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود.

دسترسی آزاد به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان و مسائل پیشرو، نقش ایرانداک در مدیریت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان در ایران، دسترسی به داده‌های پژوهشی در ایران، دسترسی آزاد، داده‌های آزاد و علم آزاد، محورهای موضوعی این نشست است.

دبیر این نشست بهروز رسولی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و اعضای نشست عمار جلالی‌منش و فرهاد شیرانی از اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هستند.

دراین نشست رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، محمدرضا اردکانی مدیرکل امور پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و اسماعیل وزیری عضو هیئت‌ علمی دانشگاه زابل حضور دارند.

دسترسی آزاد، داده‌های آزاد و علم آزاد از کلیدی‌ترین مفاهیمی هستند که در یکی دو دهه گذشته طرح شده‌اند و مسائل و راهکارهای آنها نیز بررسی شده‌اند.

این مفاهیم همه برای آسان‌سازی مدیریت اطلاعات و دسترسی به اطلاعات در دنیای شبکه‌ای امروز به وجود آمده‌اند.

هدف از این نشست، به چالش کشیدن چنین موضوع‌هایی در زیست‌بوم علم و پژوهش ایران است. از کلیدی‌ترین موضوع‌هایی که در زمینه مدیریت اطلاعات پژوهشی وجود دارد، سامان دادن گردآوری و دسترسی به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی کشور است.

این کنگره با ۲۱ نشست به‌طور هم‌زمان در چهار تالار طی دو روز ۲۶ و ۲۷ آبان در مجموعه همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران توسط انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و با مشارکت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4458716

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