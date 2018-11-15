نشست دسترسی آزاد به اطلاعات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، «نشست مدیریت اطلاعات پژوهشی؛ دسترسی آزاد به اطلاعات»، صبح یکشنبه ۲۷ آبانماه جاری ۱۳۹۷، در چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار میشود.
دسترسی آزاد به پایاننامهها و رسالههای دانشجویان و مسائل پیشرو، نقش ایرانداک در مدیریت پایاننامهها و رسالههای دانشجویان در ایران، دسترسی به دادههای پژوهشی در ایران، دسترسی آزاد، دادههای آزاد و علم آزاد، محورهای موضوعی این نشست است.
دبیر این نشست بهروز رسولی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانششناسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و اعضای نشست عمار جلالیمنش و فرهاد شیرانی از اعضای هیئتعلمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هستند.
دراین نشست رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، محمدرضا اردکانی مدیرکل امور پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و اسماعیل وزیری عضو هیئت علمی دانشگاه زابل حضور دارند.
دسترسی آزاد، دادههای آزاد و علم آزاد از کلیدیترین مفاهیمی هستند که در یکی دو دهه گذشته طرح شدهاند و مسائل و راهکارهای آنها نیز بررسی شدهاند.
این مفاهیم همه برای آسانسازی مدیریت اطلاعات و دسترسی به اطلاعات در دنیای شبکهای امروز به وجود آمدهاند.
هدف از این نشست، به چالش کشیدن چنین موضوعهایی در زیستبوم علم و پژوهش ایران است. از کلیدیترین موضوعهایی که در زمینه مدیریت اطلاعات پژوهشی وجود دارد، سامان دادن گردآوری و دسترسی به پایاننامهها و رسالههای دانشجویی کشور است.
این کنگره با ۲۱ نشست بهطور همزمان در چهار تالار طی دو روز ۲۶ و ۲۷ آبان در مجموعه همایشهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران توسط انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران و با مشارکت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
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