به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، کنگره آمریکا به احتمال زیاد مصوبه اعمال تحریم های ضدروسی خود را تا پیش از سال نو میلادی به تصویب نخواهد رساند.

به گزارش بلومبرگ، سناتور جمهوریخواه «جان کُرنی» (John Cornyn) در این خصوص گفت: وقت کافی در مدت زمان باقیمانده در سال جاری برای پرداختن به موضوع مذکور را نداریم.

در گزارش این رسانه در این خصوص آمده است: به نظر می رسد کنگره آمریکا قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی به مسائل مهم داخلی از جمله هزینه های دولت و انتخاب مقامات ارشد دستگاه قضایی بپردازد و در شرایط کنونی تصمیمی برای تصویب تحریم های جدید علیه روسیه ندارد.

«باب منندز» نماینده ایالت نیوجرسی نیز تاکید کرد: زمان زیادی باقی نمانده است تا بخواهیم قانون تحریم های روسیه را تصویب کنیم.