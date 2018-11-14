  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۴۱

ریاست امنیت ملی افغانستان:

۵ عضو طالبان و ۳ داعشی در کابل بازداشت شدند

۵ عضو طالبان و ۳ داعشی در کابل بازداشت شدند

ریاست امنیت ملی افغانستان در بیانیه ای از بازاشت ۸ نفر از اعضای طالبان و داعش در کابل خبر داد که قصد داشتند به «حملات تروریستی و انفجاری» مبادرت نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، ریاست امنیت ملی افغانستان امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرده که ۳ تروریست داعشی را در کابل بازداشت کرده است.

بر اساس بیانیه صادره از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان، نیروهای ویژه امنیت ملی این کشور در یک رشته عملیات ۸ عضو گروه طالبان و داعش را همراه با مقادیری سلاح و مهمات بازداشت کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که ۵ نفر از این افراد اعضای گروه طالبان و ۳ نفر نیز مرتبط با تروریست های داعش هستند.

امنیت ملی افغانستان در این باره اعلام کرد که این افراد قصد راه اندازی «حملات تروریستی و انفجاری» در اهداف نظامی و غیرنظامی در شهر کابل را داشتند که پیش از انجام آنها بازداشت شدند.

کد مطلب 4458760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها