۵ عضو طالبان و ۳ داعشی در کابل بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، ریاست امنیت ملی افغانستان امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرده که ۳ تروریست داعشی را در کابل بازداشت کرده است.

بر اساس بیانیه صادره از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان، نیروهای ویژه امنیت ملی این کشور در یک رشته عملیات ۸ عضو گروه طالبان و داعش را همراه با مقادیری سلاح و مهمات بازداشت کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که ۵ نفر از این افراد اعضای گروه طالبان و ۳ نفر نیز مرتبط با تروریست های داعش هستند.

امنیت ملی افغانستان در این باره اعلام کرد که این افراد قصد راه اندازی «حملات تروریستی و انفجاری» در اهداف نظامی و غیرنظامی در شهر کابل را داشتند که پیش از انجام آنها بازداشت شدند.