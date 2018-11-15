مصوبات سفر وزرا به گلستان پیگیری نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان گلستان با انتقاد از عدم پیگیری مصوبات سفر وزرا به استان اظهار کرد: در این سفرها فقط گزارش داده می شود در حالی که بیان مشکلات و پیگیری حل آن ها مسئله جدی تر و مهم تری است.

وی افزود: در سه سال گذشته وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر معین استان بود و تقریبا هر ۶ ماه یک سفر به استان داشت اما کسی نمی داند خروجی این سفرها چه بود.

نماینده مردم شهرستان های کلاله، گالیکش، مینودشت و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کاش نموداری از مصوبات و پیگیری هایی که انجام شد، ارائه داده می شد تا صحت این گفتار بیشتر قابل لمس بود.

غراوی به موضوع پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در استان اشاره و بیان کرد: هنوز ۴۸۱ میلیارد تومان طرح در بانک ها وجود دارد که باید زمینه پرداخت تسهیلات به آن ها فراهم شود.

وی اضافه کرد: حضور وزرا در استان باید خروجی مناسب داشته باشد نه این که فقط به برگزاری جلسات و ارائه گزارش ختم شود.

غراوی تصریح کرد: پنج سال قبل وزیر کار وقت، ورزشگاهی را در کلاله کلنگ زنی کرد اما هنوز فقط ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه های نیمه تمام زیادی داریم که تکمیل آن ها باید در اولویت دولت قرار داشته باشد؛ انتظار داریم مصوبات جلسه امروز هم با جدیت پیگیری شود و به یک سرانجام خوب برسد.