۹۷ درصد از آب های زیر زمینی گلستان در حال بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: پتانسیل منابع استان در شرایط نرمال دو میلیارد و ۴۸۵ میلیون مترمکعب بوده که یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب آن شامل آب های زیرزمینی و بقیه در بخش آبهای سطحی است.

وی با بیان این که ۹۷ درصد منابع آب زیرزمینی استان در حال بهره برداری است، افزود: این در حالی است که بهره برداری بیش از ۴۰ درصد منابع اب های زیرزمینی، مشکل ساز خواهد بود.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان با تاکید بر این که این بهره برداری ها کمیت و کیفیت آب را تحت تاثیر قرار می دهد، ادامه داد: هم اکنون ۷۲ درصد آب های سطحی استان توسط آب بندان ها و سدها مهار می شود ولی هنوز هم برای مطالعه و احداث سد، دارای ظرفیت هستیم.

وی با بیان این که تعلل در سدسازی و منابع آبی در آینده قابل جبران نخواهد بود، اضافه کرد: اکنون در بخش آب شرب با تهدید مواجه هستیم چون ۹۵ درصد آب شرب استان از طریق منابع زیرزمینی تامین می شود.

نظری درباره وضعیت سدنرماب هم گفت: این سد از پروژه های مهم استان است که ۱۲۵ میلیون مترمکعب حجم مخزن دارد و قرار است به چهار شهر و ۱۳۰ روستا آبرسانی کند.

به گفته نظری سرمایه گذار در این پروژه پول گذاشته اما دولت هنوز به تعهدات خود عمل نکرده است.

وی بیان کرد: باوجود تبادل موافقتنامه سالانه بین ۲۰ تا۳۰ میلیارد تومان پول داریم که صرف تعهدات جاری می شود. این پروژه در صورت اعتبار مناسب سال آینده قابل آبگیری خواهد بود.

نظری ادامه داد: سد چایلی هم یکی دیگر از سدهای استان است که اگر احداث نشود شاهد کوچ و بروز ناآرامی در منطقه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در بحث زهکشی هم در ۱۰ هزار هکتار، شبکه های یک و دو احداث و کار در ۱۲ هزار هکتار آغاز شده است.