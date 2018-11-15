به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح سالن ورزشی کلینیک دیابت نور در اردبیل اضافه کرد: مشارکت خیران اردبیلی در فعالیت‌های خیرخواهانه بویژه در حوزه درمانی ستودنی است.

وی تصریح کرد: مشارکت خیران در تحرک‌بخشی بیشتر به جامعه و برطرف‌سازی خلاء‌های موجود بسیار ارزشمند بوده و باید در تمامی شرایط قدردان چنین فعالیت‌هایی بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان افزود: از پیشتازی خیران در رفع گرهی از مشکلات مردم و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه‌های مختلف به عنوان اقدامی ماندگار در استان یاد خواهد شد تا در این مسیر با شناسایی دقیق کمبودهای زیرساختی و کمک‌رسانی مطلوب در عمل به وظایف اخلاقی و انسانی خود موفق ظاهر شویم.

وی با بیان اینکه مؤسسات خیریه سند افتخار و هویت استان هستند، یادآور شد: پیشگامی اعضای فعال در مراکز نیکوکاری در حمایت از مردم بسیار ارزشمند است.

عاملی ادامه داد: افزایش مشارکت خیران در کمک‌رسانی به مردم در ابعاد مختلف مدرسه‌سازی، حوزه‌های اجتماعی، سلامت، امور فرهنگی و مذهبی و سایر بخش‌ها نشان از فهم عمیق و وظیفه‌شناسی ستودنی نیکوکاران در برداشتن باری از مشکلات کنونی جامعه است.

وی افزود: خانه و کلینیک دیابت نور استان اردبیل که در زمین وقفی و با مشارکت خیران احداث و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، یکی از اقدامات ماندگار واقفان و خیرین بوده تا بانیان این اقدام با پیشرو بودن در امور خیر از دعای خیر بیماران بهره‌مند شده و در رفع یکی از نیازهای درمانی منطقه گامی ارزنده بردارند.