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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۷

نماینده ولی‌فقیه در اردبیل:

اردبیل می‌تواند به قطب آموزشی کشور در درمان دیابت تبدیل شود

اردبیل می‌تواند به قطب آموزشی کشور در درمان دیابت تبدیل شود

اردبیل- نماینده ولی‌فقیه در اردبیل گفت: با همت محققان و پژوهشگران عرصه پزشکی، این استان می‌تواند به یکی از قطب‌های آموزشی کشور در زمینه درمان بیماری‌های مختلف از جمله دیابت تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح سالن ورزشی کلینیک دیابت نور در اردبیل اضافه کرد: مشارکت خیران اردبیلی در فعالیت‌های خیرخواهانه بویژه در حوزه درمانی ستودنی است.

وی تصریح کرد: مشارکت خیران در تحرک‌بخشی بیشتر به جامعه و برطرف‌سازی خلاء‌های موجود بسیار ارزشمند بوده و باید در تمامی شرایط قدردان چنین فعالیت‌هایی بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان افزود: از پیشتازی خیران در رفع گرهی از مشکلات مردم و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه‌های مختلف به عنوان اقدامی ماندگار در استان یاد خواهد شد تا در این مسیر با شناسایی دقیق کمبودهای زیرساختی و کمک‌رسانی مطلوب در عمل به وظایف اخلاقی و انسانی خود موفق ظاهر شویم.

وی با بیان اینکه مؤسسات خیریه سند افتخار و هویت استان هستند، یادآور شد: پیشگامی اعضای فعال در مراکز نیکوکاری در حمایت از مردم بسیار ارزشمند است.

عاملی ادامه داد: افزایش مشارکت خیران در کمک‌رسانی به مردم در ابعاد مختلف مدرسه‌سازی، حوزه‌های اجتماعی، سلامت، امور فرهنگی و مذهبی و سایر بخش‌ها نشان از فهم عمیق و وظیفه‌شناسی ستودنی نیکوکاران در برداشتن باری از مشکلات کنونی جامعه است.

وی افزود: خانه و کلینیک دیابت نور استان اردبیل که در زمین وقفی و با مشارکت خیران احداث و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، یکی از اقدامات ماندگار واقفان و خیرین بوده تا بانیان این اقدام با پیشرو بودن در امور خیر از دعای خیر بیماران بهره‌مند شده و در رفع یکی از نیازهای درمانی منطقه گامی ارزنده بردارند.

کد مطلب 4459250
محمد میرزایی ناطق

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