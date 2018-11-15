رونمایی از جلد دوم مجموعه تهران نگاری به مناسبت روز کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، رونمایی از جلد دوم از مجموعه تهران نگاری (طهران در مطبوعات دوره قاجار- دوره های ناصری و مظفری)به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با حضور علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، پیروز حناچی شهردار منتخب تهران و اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.

