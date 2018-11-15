  1. جامعه
  2. شهری
۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۲۱

با حضور شهردار منتخب تهران انجام شد؛

رونمایی از جلد دوم مجموعه تهران نگاری به مناسبت روز کتابخوانی

رونمایی از جلد دوم مجموعه تهران نگاری به مناسبت روز کتابخوانی

رونمایی از جلد دوم از مجموعه تهران نگاری به مناسبت روز کتابخوانی با حضور شهردار تهران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، رونمایی از جلد دوم از مجموعه تهران نگاری (طهران در مطبوعات دوره قاجار- دوره های ناصری و مظفری)به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با حضور علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، پیروز حناچی شهردار منتخب تهران و اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.
 

کد مطلب 4459360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها