به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا کشور ایران باوجود فینالیست شدن پرسپولیس در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، برای فصل ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ دو سهمیه مستقیم و دو سهمیه غیرمستقیم دارد. در واقع باتوجه به بازگشت تیم های عراقی و کویتی به لیگ قهرمانان آسیا، دو تیم ایرانی باید در مرحله مقدماتی پلی آف شرکت کنند تا راهی مرحله مقدماتی شوند.

امتیاز فیفا

در بخش امتیاز فیفا، برای هر کشور ۱۰ امتیاز در نظر گرفته شده است. در این بخش، تیم ملی فوتبال ایران که در صدر تیم های آسیایی قرار دارد، با ۷۲۷ امتیاز، سقف امتیازات را از آن خود کرده است و استرالیا با اختلافی کم، دوم است.

۱- ایران: ۱۰ امتیاز (۷۲۷)

۲- استرالیا: ۹.۶۲۹ (۷۰۰)

۳- ژاپن: ۷.۲۶۳ (۵۲۸)

۴- کره جنوبی: ۷.۱۵۳ (۵۲۰)

۵- عربستان: ۶.۳۵۵ (۴۶۲)

۶- چین: ۵.۹۲۸ (۴۳۱)

۷- قرقیزستان: ۵.۸۳۲ (۴۲۴)

۸- سوریه: ۵.۸۱۸ (۴۲۳)

۹- امارات: ۵.۵۷۱ (۴۰۵)

۱۰- لبنان: ۵.۵۵۷ (۴۰۴)

امتیاز باشگاهی

همانطور که مسئولان کمیته مجوز حرفه ای در دو سال گذشته تاکید کرده بودند، امتیاز باشگاهی ایران که شامل آیتم های مختلفی از جمله درآمدزایی، حق پخش، شفاف بودن مسائل مالی، داشتن زیرساخت های مناسب و ... می شود، بیشترین نقش را در تعیین سهمیه کشورها دارد. در این بخش، سقف امتیازات ۹۰ امتیاز است و کشور چین حداکثر امتیاز را از آن خود کرده است. کشور ایران هم در رده ششم قرار دارد.

۱- چین: ۹۰ امتیاز

۲- قطر: ۸۹.۳۴۰ امتیاز

۳- امارات ۷۹.۷۰۴ امتیاز

۴- کره جنوبی: ۷۸.۸۷۵ امتیاز

۵- ژاپن: ۷۱.۰۸۹ امتیاز

۶- ایران: ۶۸.۹۸۳ امتیاز

۷- عربستان: ۶۸.۰۹۰ امتیاز

۸- تایلند: ۵۳.۹۲۳ امتیاز

۹- استرالیا: ۴۴.۲۸۷ امتیاز

۱۰- ازبکستان: ۳۶.۹۴۹ امتیاز

امتیاز کل

این بخش تلفیقی از امتیاز باشگاهی و امتیاز ملی است. ایران در مجموع، با ۷۸.۹۸۳ امتیاز تیم پنجم آسیا است و صاحب سهمیه ۲+۲ شده است.

۱- چین: ۹۵.۹۲۸ امتیاز

۲- قطر: ۹۴.۰۰۳

۳- کره جنوبی: ۸۶.۰۲۸

۴- امارات: ۸۵.۲۷۵

۵- ایران: ۷۸.۹۸۳

۶- ژاپن: ۷۸.۳۵۲

۷- عربستان: ۷۴.۴۴۵

۸- تایلند: ۵۷.۴۰۳

۹- استرالیا: ۵۳.۹۱۶

۱۰- ازبکستان: ۴۲.۱۹

۱۱- عراق: ۳۹.۷۸۹

روزنامه های قطری پیش از این اعلام کرده بودند ملاک تعیین سهمیه های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا، امتیازاتی است که کشورها در سال های ۲۰۱۷ به دست آورده اند. در آن سال هم ایران به لطف تعلیق بودن فوتبال کویت و عدم شرکت تیم های قطری در مرحله پلی آف توانست حداکثر سهمیه را کسب کند ولی امسال سایپا و ذوب آهن باید ابتدا در مرحله مقدماتی پلی آف بازی کنند. این دو نماینده ایران در دور بعد باید به مصاف دو تیم قطری بروند و در صورت برتری به جدول مرحله گروهی خواهند رسید.