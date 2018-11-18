۲۶ هزار پناهنده طی یکسال گذشته از ترکیه به افغانستان باز گشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، وزارت امور مهاجرین افغانستان اعلام کرد که در ۱۱ ماه گذشته ۲۶ هزار افغان به صورت داوطلبانه از ترکیه به کشور خود بازگشته اند.

این وزارتخانه افزود که از بین یک صد هزار افغانستانی که در ترکیه زندگی می‌کنند، ۸۰ هزار نفر آنها با هدف رفتن به کشورهای اروپایی از راه ترکیه، به این کشور سفر کرده اند.

«اسلام‌الدین جرات» سخنگوی وزارت امور مهاجرین گفت که هر چند دولت ترکیه به شکل رسمی پناهجویان افغان را اخراج نکرده است، ولی وضع محدودیت‌ها بر شرایط زندگی آنها، سبب بازگشتشان از ترکیه شده است.

علاوه بر ترکیه، اندونزی نیز محدودیت‌هایی را برای مهاجرین افغان وضع کرده که سبب نگرانی دولت افغانستان شده است.

بر اساس آمارهای وزارت امور مهاجرین افغانستان، حدود ۴ تا ۵ هزار افغان که قصد رفتن به کشور استرالیا را داشته اند نیز در اندونزی گرفتار شده اند.

سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان همچنین گفت که ترکیه و اندونزی از جمله کشورهایی هستند که مهاجرین افغان در حال حاضر بیشتر در این کشورها مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند و ما در گذشته نیز ابراز نگرانی در این مورد داشته‌ایم.

وی افزود که گفتگوها با مقامات ترکیه برای چگونگی بازگشت مهاجرین افغان ادامه دارد. این وزارتخانه امیدوار است که این گفتگوها آغازی برای پایان مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه باشد.