پردیس «ساحل» و سینما «بهمن» به چرخه اکران می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه بهمن سبز، محمود کاظمی مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» گفت: پردیس «ساحل» دومین پردیسی است که حوزه هنری در شهر اصفهان راه اندازی کرده است. مراحل ساخت این پردیس ۹ سالنی از سال پیش آغاز شده و به زودی مراسم افتتاحیه آن برگزار میشود. این سینما موقعیتی ویژه دارد و ۸ سالن و یک سینمای روباز از امکانات این پردیس است.
وی ادامه داد: موسسه «بهمن سبز» یک سینمای دیگر با نام «بهمن» با ظرفیت ۳۲۰ صندلی در شهر اصفهان و در منطقه خوراسگان راه اندازی کرده است. پردیس «ساحل» و سینما «بهمن» خوراسگان در یک روز افتتاح میشوند که آیین افتتاحیه احتمالا اواخر آذر ماه امسال برگزار میشود.
کاظمی در پایان گفت: تلاش ما برای تحقق اهدافمان در موسسه «بهمن سبز» برای بازسازی و ساخت سالنهای تازه با وجود مشکلات اقتصادی همچنان ادامه دارد و سینماهای این موسسه با این بازسازیها و نوسازیها، کیفیت بهتری از خدمات را به علاقهمندان سینما عرضه میکنند.
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