سیستمی که اسکنر اثرانگشت را فریب می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، محققان دانشگاه نیویورک با کمک هوش مصنوعی راهی برای ایجاد اثر انگشت جعلی یافته اند که می تواند اسکنرهای بیومتریک را فریب دهد.

محققان درهمین راستا سیستمی به نام Deep MasterPrints را ساخته اند. این سیستم ۲۳ درصد از اثر انگشت های یک سیستمی را کپی کردند که میزان خطای آن یک در هزار بوده است.

هنگامیکه درصد خطای سیستمی یک در میان صد نمونه باشد، این دستگاه می تواند پرینت واقعی را با ۷۷ درصد صحت انجام دهد.

این پرینت های مصنوعی برای میانبرزدن سیستم هایی به کار می روند که اثر انگشت های زیادی در آن ذخیره می شوند. حمله کننده ممکن است با شیوه آزمون و خطا سریع تر اثر انگشت فرد را ردیابی کند.

بیشتر اسکنر ها دور انگشت نمی پیچند و به همین دلیل اثر انگشت به طور جزئی ثبت می شود. از سوی دیگر سیستم های بیومتریک نیز پرینت های جزیی را کنار هم قرار نمی دهند تا یک تصویر کامل از اثر انگشت فرد ارائه کنند. در عوض آنها اسکن را با رکوردهای قبلی مقایسه می کنند. به این ترتیب احتمال زیادی وجود دارد هکر بتواند با کمک برنامه های رایانشی اثر انگشت فرد را تکمیل کند.

سیستم Deep MasterPrints از این امر نیز استفاده می کند. بنابراین یک اثر انگشت مصنوعی که ویژگی های متعدد مشابه نمونه اصلی دارد، بهتر از یک نمونه غیر کامل عمل می کند و می تواند اسکنر را فریب دهد.