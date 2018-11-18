۶۰۲خانواده زندانی جرائم غیر عمد تحت حمایت کمیته امداد سمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی بعدازظهر یک‌شنبه در دیدار با مدیرکل زندان‌های استان سمنان بابیان اینکه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ۶۰۲ خانواده زندانیان جرائم غیر عمد تحت حمایت کمیته امداد سمنان هستند، ابراز داشت: طی هفت ماهه نخست سال جاری این مددجویان ۲۴۰ میلیون تومان در سرفصل‌های درمانی، فرهنگی و مستمری از کمیته امداد خدمات لازم را دریافت کردند و تفاوتی با دیگر مددجویان در بهره مندی از خدمات ندارند.

وی بابیان اینکه کمک به خانواده زندانیان جرائم غیر عمد در کاهش آسیب‌های اجتماعی متوجه این قشر از جامعه اثرگذار است، اضافه کرد: ارتباط موثر بین کمیته امداد و سازمان زندان ها می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت و ایجاد خودکفایی در بین مددجویان بسیار کمک کند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه طی هفت ماهه امسال این تعداد خانواده زندانیان جرائم غیر عمد تحت پوشش این نهاد از هزار و ۲۰۰ سبد غذایی به ارزش هر بسته ۱۲۰ هزار تومان بهره‌مند شدند، ابراز داشت: مجموع هزینه کرد کمیته امداد در سرفصل تهیه سبد غذایی خانواده‌های زندانیان جرائم غیر عمد تحت پوشش ۱۴۴ میلیون تومان را شامل می‌شود.

رضوی بابیان اینکه کمیته امداد ۲۴ میلیون تومان برای درمان خانواده‌های زندانیان جرائم غیر عمد هزینه کرده است، تصریح کرد: خیران و نیکوکاران می‌توانند در این سرفصل‌ها خانواده‌های مستعد آسیب را یاری کنند و از این نظر همکاری‌های مطلوبی بین کمیته امداد و سازمان زندان ها شکل‌گرفته است.

وی اضافه کرد: کمیته امداد نه تنها در بحث درمان و تهیه سبد غذایی بلکه در حوزه اشتغال مددجویان نیز گامی به جلو برداشته است و می‌کوشیم تا ضمن ایجاد فرصت شغلی برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان خانواده زندانی شرایط اشتغال را برای ان ها فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست پیرامون همکاری‌های دوجانبه بین کمیته امداد و سازمان زندان ها بحث و تبادل نظر شد و محمود باهنر مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان به بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ها و بیان دستاوردهای نظام تاکید کرد.