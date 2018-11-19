کارخانه بازیافت دو پشته دشت روم تا یک ماه دیگر تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری بعدازظهر دوشنبه در نشست کارگروه پسماند شهرستان افزود: زیرساخت‌هایی که برای این کارخانه لازم است نیز باید در زمان مشخص شده تعیین تکلیف شود.

وی بیان داشت: همچنین بنابر مصوبات، فاضلاب روستایی باید در تصفیه خانه دشتروم و تصفیه خانه شهر سی سخت تخلیه شود.

کناری اظهار داشت: معضل نخاله‌های ساختمانی نیز از دیگر معضلات بهداشت محیط در شهرستان است که محیط زیست را به خطر می اندازد و در این راستا باید منابع طبیعی دو نقطه را در اختیار شهرداری یاسوج قرار دهد.

وی بیان داشت: شهرداری یاسوج باید این دو محل را کارشناسی کرده و محل مناسب را انتخاب کند.

کناری اظهار داشت: همچنین مشکل فاضلاب سپتیک شهر یاسوج نیز باید از طریق تصفیه خانه فاضلاب این شهر رفع شود و شرکت آب و فاضلاب شهری ملزم به این امر است.