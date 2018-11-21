نخستین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی صبح چهارشنبه با حضور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، مدیران کل آموزش و پرورش استانهای مختلف کشور، معاونان آموزش ابتدایی و جمعی از آموزگاران و مربیان در سالن دکتر جلیل شاهی یزد آغاز شد.

دبیر این همایش با اشاره به اینکه نخستین همایش ملی کودکان ایران اسلامی به مدت دو روز برگزار خواهد شد، اظهار داشت: ۲ هزار و ۲۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده که از مجموع آثار ۴۱۵ مورد در بخش مقاله، ۱۱۸ فیلم کوتاه، ۲۳۵ اثر در بخش قصه گویی، هزار و ۱۶۱ عکس، ۱۴۵ اثر مربوط به بخش آواها و نواهای بومی - محلی و بقیه نیز در بخش دکلمه ارسال شده است.

سعیده بهادرزاده عنوان کرد: از سوی هیئت داوران از مجموع مقالات علمی، ۲۰۰ مورد پذیرفته شد که ۵۲ مورد آن در قالب سخنرانی ارائه می شود و در مجموع از ۲۰ اثر برگزیده در بخش های مختلف در اختتامیه همایش تجلیل می شود.

وی افزود: هویت، رشد و تعالی همه‌جانبه دوران کودکی، عناصر هویت و فرایند هویت‌یابی در کودکان دوره پیش‌دبستانی در بستر فرهنگ اسلامی ایرانی، بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت کودکان، نحوه بازنمایی آنها در الگو هویت اسلامی ایرانی از محورهای این همایش است.

بهادرزاده عنوان کرد: نقش فرایندهای اجتماعی در هویت یابی کودکان، بازنمایی هویت اسلامی ـ ایرانی کودکان در رسانه ها، سینما و فناوری های دیجیتال ارتباطی، اطلاعاتی و انواع هویت کودکان و نحوه بازنمایی آن در الگوی هویت اسلامی با توجه به اسناد بالا دستی آموزش و پرورش از دیگر محورهای همایش است.

وی با اشاره به برگزاری ۱۱ کارگاه آموزشی در حاشیه این همایش بیان کرد: ۳ هزار و ۸۰۰ نفر ساعت در این همایش آموزش داده می شوند.