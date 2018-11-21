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۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

۳۷۶۰ شغل در بخش کشاورزی استان قزوین ایجاد شد

۳۷۶۰ شغل در بخش کشاورزی استان قزوین ایجاد شد

قزوین- معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ هزار و ۷۶۳ شغل در بخش کشاورزی استان ایجاد شده است .

حمید رضا تبسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در سال جاری میزان اشتغال پیش بینی شده در بخش کشاورزی استان چهار هزار نفر بوده که طی ۸ ماهه نخست سال جاری بیش از ۹۴ درصد آن محقق شده است.

وی افزود: شهرستانهای قزوین، آبیک و آوج از توابع این استان بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات خود را در زمینه ایجاد اشتغال انجام داده اند که امیدواریم تا پایان سال جاری در سطح کل استان بیش از تعهدات در زمینه اشتغال محقق شود.

تبسمی ایجاد اشتغال و درآمد زایی را از مولفه های توسعه بخش کشاورزی دانست و گفت : با توجه به اینکه اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی نقش بسزایی در کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال دارد بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده و تثبیت اشتغال با اعطای تسهیلات رونق تولید، تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری، تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات فراگیر و مشاغل خانگی ایجاد شده است.

کد مطلب 4464858

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