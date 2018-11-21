۳۷۶۰ شغل در بخش کشاورزی استان قزوین ایجاد شد

حمید رضا تبسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در سال جاری میزان اشتغال پیش بینی شده در بخش کشاورزی استان چهار هزار نفر بوده که طی ۸ ماهه نخست سال جاری بیش از ۹۴ درصد آن محقق شده است.

وی افزود: شهرستانهای قزوین، آبیک و آوج از توابع این استان بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات خود را در زمینه ایجاد اشتغال انجام داده اند که امیدواریم تا پایان سال جاری در سطح کل استان بیش از تعهدات در زمینه اشتغال محقق شود.

تبسمی ایجاد اشتغال و درآمد زایی را از مولفه های توسعه بخش کشاورزی دانست و گفت : با توجه به اینکه اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی نقش بسزایی در کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال دارد بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده و تثبیت اشتغال با اعطای تسهیلات رونق تولید، تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری، تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات فراگیر و مشاغل خانگی ایجاد شده است.