قطار مسیر راه آهن قزوین - رشت وارد گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان قزوین و همچنین جمعی از مسئولان ارشد دو استان اعم از استانداران حرکت قطار مسیر راه آهن قزوین به رشت از استان قزوین آغاز شد.

مردم استان گیلان بعد از سال‌ها انتظار دقایقی پیش سوت نخستین قطار مسافربری قزوین رشت را در استان خود شنیدند. این قطار امروز به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده و دو ماه دیگر با حضور رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح می شود.

این قطار دقایقی پیش وارد شهر منجیل شد.

ساخت این خط آهن از سال ۸۴ آغاز شده و هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای ساخت ان هزینه شده است.

خط آهن قزوین – رشت به طول ۱۶۴ کیلومتر و در قالب ۸ قطعه ساخته و این خط آهن از ایستگاه سیاه چشمه به سمت رشت جدا شده است.

خط آهن قزوین – رشت از ایستگاه سیاه چشمه تا ابتدای ایستگاه کوهین به طول ۳۰ کیلومتر یک خطه، از ایستگاه کوهین تا ایستگاه لوشان به طول ۴۰ کیلومتر ۲ خطه و از ایستگاه لوشان تا انتهای مسیر یک خطه است.

حداکثر سرعت قطارهای باری این خط آهن ۱۲۰ کیلومتر و قطارهای مسافربری ۱۶۰ کیلومتر در ساعت است.

ظرفیت حمل مسافر خط آهن قزوین – رشت سالانه ۳ میلیون و ۳۸۱ هزار نفر و ظرفیت حمل بار آن ۹ میلیون و ۸۶۷ هزار تن است.

برای ساخت این خط آهن ۵۳ دستگاه تونل به طول ۲۲ کیلومتر، ۶۲ دستگاه پل خاص به طول ۹ کیلومتر و ۵ ایستگاه در کوهین، لوشان، منجیل، رستم اباد، امام زاده هاشم و رشت ساخته شده است.

برای ساخت خط آهن قزوین - رشت ۱۴ میلیون متر مکعب خاکریزی، ۱۸ میلیون متر مکعب خاکبرداری و یک و نیم میلیون متر مکعب بتن ریزی شده است.