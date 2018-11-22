مهدی لطیفی روز پنجشنبه در حاشیه همایش فرصت های سرمایه گذاری صادرات استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های سازمان بسیج مهندسان صنعت استان مرکزی، موضوع پیگیری معرفی توانمندی ها و ظرفیت های تولید در استان برای صادرات و معرفی به کشورهای هدف است.

وی با اشاره به اینکه این طرح از دو سال گذشته آغاز شد، افزود: این طرح با معرفی توانمندی ها و ظرفیت های استان مرکزی با محوریت کشورهای اس-آی-اف یا کشورهای روسی زبانی که در همسایگی شمال کشور واقع است طراحی شده است.

مسئول سازمان بسیج مهندسان صنعت استان مرکزی خاطرنشان کرد: از جمله کشورهایی که در این زمینه می‌توانند کمک کنند کشور عمان و کشورهای عربی زبان هستند و برای دومین سال از ظرفیت این کشورها برای معرفی و توانمندی های استان استفاده کرده ایم.

لطیفی بیان داشت: امسال هم با توجه به مشاوره های تخصصی که در این زمینه در استان انجام شده، تصمیم گرفته شد در سومین همایش و کارگاه فرصت های سرمایه گذاری صادرات استان مرکزی با محوریت کشورهایی مانند افغانستان، قزاقستان، ارمنستان و ازبکستان که فرصت های بسیار خوبی دارند و فرهنگ این کشورها به نحوی است که می‌توانند از کالاهای ایرانی خصوصا کالاهایی که در استان مرکزی تولید می‌شود استفاده کنند، پیگیری شود.

وی ادامه داد: از این طریق زمینه معرفی و برقراری ارتباط تجاری با شرکت‌های مدیریت صادرات و این کشورها افزایش پیدا می کند و می توانیم نقدینگی خوب در استان برای رونق کسب و کار به وجود بیاوریم.

مسئول سازمان بسیج مهندسان صنعت استان مرکزی عنوان کرد: هم اکنون پنج شرکت مدیریت صادرات در استان وجود دارند که تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد این شرکت ها فعال هستند.

لطیفی بیان داشت: این همایش و کارگاه ها در سه بخش برگزار می شود که دو کارگاه به صورت عمومی و کارگاه سوم تخصصی است و کارگاهی هم خاص شرکت‌های مدیریت صادرات استان برگزار می شود تا بتوانیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان را به این شرکت‌های مدیریت صادرات متصل کنیم.